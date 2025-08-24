Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Mažeikių klubas po ketverių metų susigrąžino aukštaūgį

2025-08-24 15:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 15:12

Į Mažeikius po ketverių metų sugrįžta čia jau rungtyniavęs aukštaūgis. 2020-2021 m. sezone Mažeikiuose žaidęs 24 metų 207 cm ūgio Ernestas Naruvšeiviučius „M Basket“ marškinėlius užsivilks ir artėjantį sezoną.

E.Naruševičius grįžta į buvusį savo klubą (nuotr. L. Šeputis, NKL)

Į Mažeikius po ketverių metų sugrįžta čia jau rungtyniavęs aukštaūgis. 2020-2021 m. sezone Mažeikiuose žaidęs 24 metų 207 cm ūgio Ernestas Naruvšeiviučius „M Basket“ marškinėlius užsivilks ir artėjantį sezoną.

REKLAMA
0

Po etapo Mažeikiuose E.Naruševičius du sezonus praleido Vilkaviškyje, metus Vilniaus „Ryto-2“ komandoje, o pernai padėjo Plungės „Olimpo“ ekipai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiame sezone aukštaūgis Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) per 21 minutę vidutiniškai pelnė 9,3 taško, atkovojo 4,3 atšokusio kamuolio, atliko 0,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10 naudingumo balų.

Plungės ekipa praėjusiame NKL sezone užėmė keturioliktąją vietą, o Mažeikių klubas į lygą grįžta po etapo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų