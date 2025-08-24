Mažeikių klubas po ketverių metų susigrąžino aukštaūgį

Po etapo Mažeikiuose E.Naruševičius du sezonus praleido Vilkaviškyje, metus Vilniaus „Ryto-2“ komandoje, o pernai padėjo Plungės „Olimpo“ ekipai.
Praėjusiame sezone aukštaūgis Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) per 21 minutę vidutiniškai pelnė 9,3 taško, atkovojo 4,3 atšokusio kamuolio, atliko 0,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 10 naudingumo balų.
Plungės ekipa praėjusiame NKL sezone užėmė keturioliktąją vietą, o Mažeikių klubas į lygą grįžta po etapo Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).
