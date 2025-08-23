Pirmasis Mažeikių komandos naujokas – legionierius iš JAV

196 cm ūgio D.Eppsas pasižymi savo universalumu ir gali rungtyniauti tiek puolėjo, tiek gynėjo pozicijose.
Praėjusiame sezone krepšininkas pradėjo profesionalo karjerą ir rungtyniavo Islandijoje, kur vilkėjo Gardabairo KFG komandos marškinėlius. D.Eppsas ten vidutiniškai rinko po 22,4 taško, atkovojo po 8,2 atšokusio kamuolio, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimus ir rinko po 25,4 naudingumo balo.
Iki tol D.Eppsas rungtyniavo NCAA: dvejus metus Charlestono koledže, metus praleido Hamptono universitete, dar dvejus metus – Catawba koledže.
