  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Pirmasis Mažeikių komandos naujokas – legionierius iš JAV

2025-08-23 12:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-23 12:23

Pirmuoju Mažeikių „M Basket“ naujoku šią vasarą tapo 24-erių legionierius iš JAV DeAngelo Eppsas.

D.Eppsas žais NKL

Pirmuoju Mažeikių „M Basket“ naujoku šią vasarą tapo 24-erių legionierius iš JAV DeAngelo Eppsas.

0

196 cm ūgio D.Eppsas pasižymi savo universalumu ir gali rungtyniauti tiek puolėjo, tiek gynėjo pozicijose.

Praėjusiame sezone krepšininkas pradėjo profesionalo karjerą ir rungtyniavo Islandijoje, kur vilkėjo Gardabairo KFG komandos marškinėlius. D.Eppsas ten vidutiniškai rinko po 22,4 taško, atkovojo po 8,2 atšokusio kamuolio, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimus ir rinko po 25,4 naudingumo balo.

Iki tol D.Eppsas rungtyniavo NCAA: dvejus metus Charlestono koledže, metus praleido Hamptono universitete, dar dvejus metus – Catawba koledže.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

