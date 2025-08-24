Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Edgaras Utkus pelnė įvartį Belgijoje, Italijoje susitiko lietuvių klubai

2025-08-24 14:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 14:01

Šeštadienį Belgijos lygoje visas rungtynes žaidė ir net įvartį pelnė gynėjas Edgaras Utkus, o jo ginamas Briugės „Cercle“ išvykoje 3:0 nugalėjo Lježo „Standard“.

Edgaras Utkus | Klubo nuotr.

Šeštadienį Belgijos lygoje visas rungtynes žaidė ir net įvartį pelnė gynėjas Edgaras Utkus, o jo ginamas Briugės „Cercle“ išvykoje 3:0 nugalėjo Lježo „Standard“.

0

Lietuvis įmušė paskutinį rungtynių įvartį, bet tai padarė dar per pirmojo kėlinio pridėtą laiką.

Sezoną Italijos „Serie C“ lygoje su „Rimini“ klubu visgi pradėjo lietuvis Linas Mėgelaitis. Saugas žaidė visas rungtynes, bet „Rimini“ namuose 0:1 pralaimėjo „Gubbio“ klubui ant kurio suolo liko vartininkas Titas Krapikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos „Primavera“ lygoje gynėjas Lukas Klišys žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujama „Genoa“ U-20 ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Fiorentina“ U-20 komanda.

Čekijos pirmenybėse šeštadienį Nojus Audinis žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Teplice“ klubas namuose 0:1 nusileido „Jablonec“ klubui.

Albanijos lygoje naują sezoną pergalingai pradėjo Sigitas Olberkis ir jo ginamas „Elbasani“ klubas, kuris namuose 1:0 nugalėjo „Flamurtari“ klubo žaidėjus. S. Olberkis žaidė visas rungtynes, o 50 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė po keitimo, o jo ginamas „Carrick Rangers“ klubas svečiuose 2:0 palaužė „Dungannon“ klubo žaidėjus.

Ketvirtoje Anglijos lygoje gynėjas Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes, 58 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o lietuvio ginamas „Cheltenham“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo „Barnet“ klubui.

Kazachstano „Premier“ lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Kipras Kažukolovas, bet lietuvio ginamas „Astana“ klubas netikėtai išvykoje 2:3 pralaimėjo „Zhenis“ klubui. Po šio pralaimėjimo „Astana“ su 43 taškais nukrito į antrą lygos vietą.

Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas liko ant Klužo „Universitatea Cluj“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:1 pralaimėjo Bukarešto „Dinamo“ klubui.

Pijus Širvys nebuvo registruotas „Maribor“ klubo rungtynėms, o „Maribor“ ir be lietuvio net 5:1 sutriuškino „Radomlje“ klubą.

Vykintas Slivka nebuvo registruotas Japonijos antros lygos rungtynėms, o lietuvio klubas Tosu „Sagan“ namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Mito“ klubu.

Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujama „Como“ ekipa išvykoje 0:2 nusileido „Fiorentina“ ekipai.

