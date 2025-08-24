Edgaras Utkus pelnė įvartį Belgijoje, Italijoje susitiko lietuvių klubai

Lietuvis įmušė paskutinį rungtynių įvartį, bet tai padarė dar per pirmojo kėlinio pridėtą laiką.
Sezoną Italijos „Serie C“ lygoje su „Rimini“ klubu visgi pradėjo lietuvis Linas Mėgelaitis. Saugas žaidė visas rungtynes, bet „Rimini“ namuose 0:1 pralaimėjo „Gubbio“ klubui ant kurio suolo liko vartininkas Titas Krapikas.
Italijos „Primavera“ lygoje gynėjas Lukas Klišys žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujama „Genoa“ U-20 ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Fiorentina“ U-20 komanda.
Čekijos pirmenybėse šeštadienį Nojus Audinis žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Teplice“ klubas namuose 0:1 nusileido „Jablonec“ klubui.
Albanijos lygoje naują sezoną pergalingai pradėjo Sigitas Olberkis ir jo ginamas „Elbasani“ klubas, kuris namuose 1:0 nugalėjo „Flamurtari“ klubo žaidėjus. S. Olberkis žaidė visas rungtynes, o 50 minutę buvo įspėtas geltona kortele.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė po keitimo, o jo ginamas „Carrick Rangers“ klubas svečiuose 2:0 palaužė „Dungannon“ klubo žaidėjus.
Ketvirtoje Anglijos lygoje gynėjas Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes, 58 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o lietuvio ginamas „Cheltenham“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo „Barnet“ klubui.
Kazachstano „Premier“ lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Kipras Kažukolovas, bet lietuvio ginamas „Astana“ klubas netikėtai išvykoje 2:3 pralaimėjo „Zhenis“ klubui. Po šio pralaimėjimo „Astana“ su 43 taškais nukrito į antrą lygos vietą.
Rumunijos lygoje vartininkas Edvinas Gertmonas liko ant Klužo „Universitatea Cluj“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:1 pralaimėjo Bukarešto „Dinamo“ klubui.
Pijus Širvys nebuvo registruotas „Maribor“ klubo rungtynėms, o „Maribor“ ir be lietuvio net 5:1 sutriuškino „Radomlje“ klubą.
Vykintas Slivka nebuvo registruotas Japonijos antros lygos rungtynėms, o lietuvio klubas Tosu „Sagan“ namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Mito“ klubu.
Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujama „Como“ ekipa išvykoje 0:2 nusileido „Fiorentina“ ekipai.
