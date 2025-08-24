Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Latvija pristatė galutinę sudėtį

2025-08-24 13:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 13:41

Latvijos rinktinės vyriausiasis treneris Luca Banchi paskelbė galutinę sudėtį Europos čempionatui.

Kristapas Porzingis | Organizatorių nuotr.

Iš kandidatų sąrašo paskutiniai buvo išbraukti Tomas Skuja, Kristapas Kilpas ir Karlis Šilinis.

Iš kandidatų sąrašo paskutiniai buvo išbraukti Tomas Skuja, Kristapas Kilpas ir Karlis Šilinis.

Europos čempionato šeimininkai latviai A grupės kovas žais Rygoje, kur jų varžovais bus Serbija, Turkija, Čekija, Estija ir Portugalija.

Latvijos rinktinės dvyliktukas: Marekas Mejeris, Kristapas Porzingis, Davis Bertanis, Dairis Bertanis, Rolandas Šmitas, Klavas Čavaras, Rihardas Lomažas, Andrejus Gražulis, Marcis Šteinbergas, Artūras Kurucas, Artūras Žagaras, Kristeris Zorikas.

