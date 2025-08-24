Latvija pristatė galutinę sudėtį

Iš kandidatų sąrašo paskutiniai buvo išbraukti Tomas Skuja, Kristapas Kilpas ir Karlis Šilinis.
Europos čempionato šeimininkai latviai A grupės kovas žais Rygoje, kur jų varžovais bus Serbija, Turkija, Čekija, Estija ir Portugalija.
Latvijos rinktinės dvyliktukas: Marekas Mejeris, Kristapas Porzingis, Davis Bertanis, Dairis Bertanis, Rolandas Šmitas, Klavas Čavaras, Rihardas Lomažas, Andrejus Gražulis, Marcis Šteinbergas, Artūras Kurucas, Artūras Žagaras, Kristeris Zorikas.
