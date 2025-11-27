 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Kelininkai praneša naujausią informaciją apie situaciją keliuose: skelbia, kada orai bus ramesni

2025-11-27 08:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 08:09

Sostinės savivaldybės kelių priežiūros įmonė „Grinda“ teigia, kad intensyviausių eismo gatvių dangos ketvirtadienio rytą buvo šlapios, tačiau būklė gera. 

Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Sostinės savivaldybės kelių priežiūros įmonė „Grinda“ teigia, kad intensyviausių eismo gatvių dangos ketvirtadienio rytą buvo šlapios, tačiau būklė gera. 

REKLAMA
1

„Grindos” technika naktį išvalė likusią šlapio sniego masę bei atliko prevencinį barstymą ir važiuoja dirbti į mažesnes, labiau nutolusias gatves“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienio rytą paskelbė įmonė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rytas Vilniuje – be kritulių, oro ir gatvės dangų temperatūra teigiama. Oro temperatūra svyruoja apie 1 laipsnį šilumos, gatvių dangų temperatūra – nuo 0,8 iki 2,2 laipsnio. 

REKLAMA
REKLAMA

Po pietų temperatūra gali kristi, galima šlapdriba arba lijundra. 

„Toliau stebime padėtį ir reaguosime pagal susidariusias aplinkybes“, – teigia „Grinda“.

REKLAMA

Sinoptikai skelbia, kad trečiadienio pavakarę dalyje pietinių rajonų sniego dangos storis siekė iki 7–13 cm. 

„Krituliai iš Lietuvos visiškai pasitrauks tik ketvirtadienį vakare. Likusią savaitės dalį kritulių sulauksime tik vietomis“, – sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Per trečiadienio naktį ir dieną (iki 17 valandos) daugiausia kritulių iškrito Kalvarijoje – 17,5 mm; Druskininkuose ir Varėnoje – 15,3 mm; Marijampolėje – 14,5 mm; Birštone – 11,7 mm; Alytuje ir Lazdijuose – 11,3 mm; Šalčininkuose – 9,6 mm; Trakuose – 9,1 mm; Vilniuje – 8,7 mm.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu nėra slidu

Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad teritorijų tvarkytojai į pėsčiųjų takus išvažiavo nuo 3 val. ryto. Šiuo metu nėra slidu.

Tvarkytojai pėsčiųjų trasų maršrutus pravažiavę po du ar daugiau kartų. Prižiūrint pėsčiųjų maršrutus nuvažiuoti 5 392 km.

Miesto gatves GRINDA prevenciškai prasibarstė nuo 1 val. nakties. Jau nuvalyta ir pabarstyta 100 proc.  I, II ir III lygio gatvių. Šiandien pradedamos valyti ir barstyti IV ir V lygio gatvės atsižvelgiant į prioritetus – įkalnės / nuokalnės, prašymai ir kt.

Jeigu visgi pastebėtumėte slidžių ar blogai nuvalytų gatvių ar pėsčiųjų takų atkarpų, informuokite savo seniūniją, praneškite tel.1664 ar 1355.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų