„Nedelskite, mes pasiruošę!“ – štai kur kreiptis, jei lūžta šakos, medžiai ar reikia pagalbos

Kelių priežiūra užsiimanti įmonė „Grinda“ praneša, kad trečiadienio rytą visi pagrindiniai keliai buvo nubarstyti, tačiau kelio danga išliko šlapia.
Nuo snygio pradžios Vilniuje jau iškrito 4 cm sniego.
„Sninga visame mieste, kelio dangos temperatūra svyruoja nuo -0,9 iki 0,4“, – skelbia „Grinda“.
„Gatvėse ima susidarinėti šlapio sniego masė, tad į gatves siunčiame verstuvus“, – priduriama jų įraše.
Savo ruožtu bendrovė „Kelių priežiūra“ dalijasi patarimais vairuotojams, kaip išlikti saugiems:
- skirti daugiau laiko kelionėms;
- rinktis saugų greitį – netikėtai susidarius plikledžiui, stabdymo kelias gali reikšmingai pailgėti;
- išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių;
- atidžiai stebėti ne tik kitas transporto priemones, bet ir pėsčiuosius.
Ragina gyventojus pranešti apie kliūtis
Apie sudėtingas eismo sąlygas, kliūtis ar kitus pavojus valstybinės reikšmės keliuose gyventojai gali pranešti „Kelių priežiūrai“ telefonu 1871 arba +370 5 232 9600, nemokamai užpildydami pranešimo formą www.keliuprieziura.lt arba pažymėdami navigacinėje programėlėje „Waze“.
Padėti siūlosi ir privačios įmonės. Štai aplinkos tvarkymo bendrovė „Rentana“ ragina vairuotojus pranešti apie kliūtis keliuose, kiemuose ar kitose vietose.
„Snygis gali sukelti įvairių rūpesčių – dėl šlapio sniego lūžta šakos, virsta medžiai. Jei taip nutiko jūsų kieme, prie namo ar kelyje – nedelskite, mes pasiruošę padėti!“
Bendrovė skelbia, kad šalina pavojingus medžius ir šakas, tvarko teritoriją ir išveža likučius. Įmonė dirba visą parą.
Prireikus pagalbos, galima skambinti numeriu +370 67 690 113.
Patarimai pėstiesiems
Vilniaus miesto savivaldybė dar vakar skelbė, kad sostinės gatvės naktį turi būti valomos ir barstomos ištisai.
Taip pat prevenciškai barstomi pėsčiųjų ir dviračių takai, laiptai, įkalnės, nuokalnės, kiemai. Jei šiandien dieną atsirastų poreikis, anot savivaldybės, trasos bus valomos ir barstomos pakartotinai ar nuolat.
Sostinės valdžia primena, kad ant šaligatvių krentanti dulksna ir smulkus lietus staigiai virsta ledu, tad:
- neskubėkite, įvertinkite esamą situaciją: eikite mažais žingsneliais, ten kur nuvalyta ir pabarstyta, nelaikykite rankų kišenėse;
- lipdami laiptais laikykitės už turėklų;
- avėkite avalynę neslidžiu ir nelygiu padu
- kelionei iš taško A į tašką B pasilikite laiko atsargą;
- jei galite, susilaikykite nuo nebūtinų kelionių, dirbkite iš namų;
- venkite aukštų senų medžių, jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir lūžti;
- pastebėję pavojingus ruožus, informuokite savo seniūniją, praneškite tel. 1664 ar 1355.
„Vilniuje yra 4 milijonai kvadratinių metrų pėsčiųjų takų, todėl per akimirką visų pabarstyti – neįmanoma. Iš pradžių barstomi laiptai, magistraliniai pėsčiųjų takai, prie pėsčiųjų perėjų ir viešojo transporto stotelių esantys takai“, – praneša Vilniaus savivaldybė.
Orų prognozė
Sinoptikai skelbia, kad šiandien bus krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
