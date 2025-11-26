Sinoptikai įspėja su šauktuku: to jokiais būdais nedarykite, grės ir mirtinas pavojus

Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio).
„Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!“, – rašoma pranešime.
Žiemiški vaizdai sostinėje (34 nuotr.)
Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Šiandien krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną
