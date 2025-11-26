 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja su šauktuku: to jokiais būdais nedarykite, grės ir mirtinas pavojus

2025-11-26 11:05 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-26 11:05

Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas, praneša meteo.lt sinoptikai.

0

Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio).

„Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!“, – rašoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orų prognozė

Šiandien krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur  formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.  

Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną

