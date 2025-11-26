Į Lietuvą atkeliavus stichiniam meteorologiniam reiškiniui – skubus perspėjimas

Kadangi pažvelgus į orų prognozes galima matyti, kad artimiausiomis dienomis temperatūra svyruos tarp minusinės ir pliusinės, gali padidėti traumų tikimybė.
Dėl to naujienų portalas tv3.lt dalijasi anksčiau vykusiu pokalbiu su ortopedu, traumatologu Artūru Zubricku bei skubiosios medicinos gydytoju Pauliumi Uksu, kurie pasidalijo patarimais, kaip išvengti traumų susidarius ledui.
Geriausia išeitis – likti namuose
Ortopedas traumatologas Artūras Zubrickas tąkart patarė, kad esant plikledžiui ar slidiems šaligatviams, geriausia traumų prevencija yra kuo atsargesnis elgesys, tarkime, jei nereikia, neiti iš namų.
„Geriausia yra išvengti traumų, tai yra rizikos mažinimo prevencija, jeigu nėra reikalo, nevykti niekur, ta prasme, jeigu yra galimybė nuotoliu dirbti.
Dažniausiai būna bereikalingas nuėjimas į parduotuvę, kokios duonos, t. y., veiksmas, kuris nebuvo net prie didelės būtinybės, tad reikėtų jo vengti.
Tai yra pagrindinis dalykas, kaip sakoma, nesusidurt su rizika, nebent kitos galimybės nėra“, – kalbėjo jis.
Gydytojas sakė, kad jei vis tik rizikos išvengti nepavyksta, reikia pasistengti numatyti, kad kristi gali tekti, tada, atitinkamai, svarbu pasirinkti patogią avalynę, pritaikytą pagal sezoną.
„Kitas dalykas, atsargiai žingsniuoti, reikia eiti mažais žingsniais, patikrinus su koja slidumą paviršiaus, lipti ant tų vietų, kur matai, pabarstyta sniego daugiau. Na ir save prižiūrėt, atsargiai judėt“, – vardijo pašnekovas.
Perspėja apie dažniausiai pasitaikančias traumas
Pasak traumatologo A. Zubricko, paslydus ir nukritus ant ledo, daugiausiai pasitaiko apatinių galūnių traumų ir įvairių kojų patempimų. Jis tąkart įvardijo, nuo ko priklauso konkrečių susižalojimų atsiradimas.
„Dažniausiai prie paslydimo vyrauja apatinių galūnių traumos: nuo čiurnos patempimų iki raiščių sužalojimų.
Tai priklauso nuo kinetinės energijos, tai yra, nuo judėjimo greičio, nuo žmogaus svorio, kaip sakoma, kuo didesnė kinetinė energija, tuo didesnį ji žalojantį poveikį ji turi į audinius.
Ir nuo žmogaus amžiaus priklauso, pavyzdžiui, vyresnių žmonių kaulų trapumas yra didesnis dėl kaulų retėjimo, audinių elastingumas mažesnis, tai susideda.
Žinoma, ne tik kojų traumos įvyksta, žmogus slysta, krenta ant ištiestos rankos ir dažnai moterims dilbio kaulo lūžiai pasitaiko. Po to būna alkūnių išsinarinimai, lūžiai, būna su pakaušiu trenkiasi į kietą dangą, tai nuo sumušimo iki žaizdų“, – komentavo A. Zubrickas.
Papildomi traumų išvengimo patarimai
Skubiosios medicinos gydytojas Paulius Uksas naujienų portalui tv3.lt anksčiau yra sakęs, kad reikia stengtis vaikščioti atsargiai, įsivertinti ar danga nėra slidi.
„Nepaisant to, kad tai atrodo kaip paprastas sniegas, neretai jis būna sušalęs ir slidus. Lygiai taip pat, kaip normalus ledas. Reikia eiti mažais žingsniais, laikyti žemiau svorio centrą, gal kiek sulenktais keliais ir stengtis kristi, jeigu jau taip įvyksta, kiek įmanoma labiau į priekį, negu kristi aukštielninkam atgal.
Nes tada neretai būna trauminis mechanizmas arba remiamės ranka ir įvyksta stipinkaulio tipinės vietos lūžis arba peties išnirimas, arba rankos trauma, o kitu atveju neretai sumušamas pakaušis, kuris kartais gali būti pavojingas gyvybei, jei įvyksta smegenų sužalojimas.
Svarbiausias dalykas yra traumų prevencija, jau kai krentam padėti sudėtinga, bet reikia stengtis nekristi, įsivertinti sąlygas, neskubėti, eiti mažais žingsniais sulenkus kojas, lėčiau, dėvėti tinkamą avalynę ir vengti nebūtinų kelionių“, – kaip išvengti traumų patarė P. Uksas.
Artimiausių dienų orai Lietuvoje
Taip pat anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi artimiausių dienų orų prognozėmis. Buvo pranešama, kad šiandien Lietuvoje. 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose šalies rajonuose smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego apdraba. Antroje lapkričio 26-os dienos pusėje ir naktį į lapkričio 27-ą, žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.
Trečiadienio dieną krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
