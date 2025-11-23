Ragina valgyti šiuos produktus: sąnariai jums padėkos

Anksčiau lėtinių ligų priežastis dažniausiai buvo rūkymas, o šiandien didžiausią neigiamą įtaką daro prasta mityba, rašoma mirror.co.uk.
Vis tik artritas gali būti reikšmingai palengvintas per aštuonias savaites laikantis priešuždegiminės mitybos, teigia Stanfordo universiteto medicinos daktarė Tamiko Katsumoto, apie tai kalbėjusi tinklalaidėje su „ZOE Health“ įkūrėju Jonathanu Wolfu.
Osteoartritas ir reumatoidinis artritas
Artrito rūšys:
- Osteoartritas (OA) – degeneracinė liga, progresuojanti su laiku ir sukelianti lėtinį skausmą.
- Reumatoidinis artritas (RA) – autoimuninė liga, kai imuninė sistema puola sveikus sąnarių audinius.
Ilgalaikis uždegimas organizme sukelia ne tik artritą, bet ir kitas ligas. Perdirbtas, uždegimą skatinantis maistas yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių.
Tyrime „Augalai sąnariams“ nustatyta, kad gyvenimo būdo keitimas – mityba, fizinis aktyvumas, streso mažinimas, socialiniai ryšiai, miegas ir rizikingų medžiagų vengimas – gali žymiai pagerinti artrito simptomus per 8-16 savaičių.
Reumatoidinio artrito pacientai dalyvavo programoje, skirtoje patikrinti, kaip gyvenimo būdo pokyčiai veikia artritą.
Jie parodė statistiškai reikšmingą pagerėjimą, o geriausi rezultatai buvo siejami su mitybos pokyčiais.
Rekomenduojama mityba ir produktai
Dr. T. Katsumoto artrito malšinimui išskyrė uždegimus mažinančius produktus:
- Kryžmažiedes daržoves – brokolius, žiedinius kopūstus, kopūstus, lapines daržoves.
- Chia ir linų sėklas – gausu omega-3, skaidulų ir baltymų.
- Riebią žuvį.
O štai ilgaamžių „Blue Zones“ bendruomenių tyrimai rodo, kad galima pasiekti reikšmingų rezultatų mėsą vartojant mažiau nei 5 kartus per mėnesį.
Taigi, kaip turėtų idealus patiekalas? Pusę lėkštęs turėtų sudaryti daržovės ir vaisiai, ketvirtį lėkštės – baltymai, geriausia augaliniai, o likusį ketvirtį – viso grūdo produktai, pavyzdžiui, bolivinė balanda, bulguras, soros.
Tokia mityba, specialistų teigimu, padeda mažinti uždegimus. Uždegimas – natūrali kūno reakcija, tačiau tapęs lėtiniu, jis gali lemti artrito, autoimuninių ligų išsivystymą, vėžio rizikos didėjimą dėl DNR pažeidimų.
Nacionalinis aplinkos sveikatos mokslų institutas aiškina, kad nuolatinis uždegimas gali išprovokuoti audinių pažeidimus ir ligų vystymąsi.
Artritas: simptomai, priežastys ir gydymas
Dažniausi artrito simptomai:
- skausmas, patinimas,
- paraudimas,
- ribotas judėjimas,
- nuovargis, kartais karščiavimas.
Priežastys:
- senėjimas,
- sąnarių traumos,
- genetika,
- infekcijos,
- tam tikros sveikatos būklės,
- aplinkos veiksniai.
NHS teigia, kad tinkamas gydymas ir gyvenimo būdo koregavimas leidžia daugeliui žmonių gyventi aktyviai ir visavertiškai.
Rekomenduojama ne tik į mitybą įtraukti anksčiau minėtus produktus ir rinktis priešuždegiminę mitybą, bet ir reguliariai judėti, mesti rūkyti, riboti alkoholį, vengti perdirbto maisto, palaikyti sveiką svorį, pakankamai miegoti, gerti daug skysčių.
