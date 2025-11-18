Šie 5 įpročiai lėtina senėjimą: kiti tai pamiršta

Tikri pokyčiai slypi kasdieniuose įpročiuose, o būtent jie daro įtaką biologiniam amžiui – ląstelių senėjimo tempui, kuris daug geriau nei tikrieji metai parodo mūsų sveikatą, rašo vice.com.
Ekspertai išskiria penkis įpročius, galinčius realiai sulėtinti senėjimą
Štai 5 įpročiai, kurie, pasak ekspertų, gali iš tiesų sulėtinti senėjimą:
1. Rimtai žiūrėkite į miegą
Miegas – tai organizmo remonto laikas. Jis subalansuoja hormonus, pašalina ląstelių „atliekas“, stiprina imunitetą ir palaiko smegenų veiklą.
Kokybiškas miegas siejamas su lėtesniu epigenetiniu senėjimu, o trumpi ar išbalansuoti nakties miegai – su spartesniu ląstelių senėjimu ir didesne diabeto, širdies ligų bei demencijos rizika.
Siekite reguliaraus režimo, 7–9 valandų per naktį, miegamąjį laikykite tamsų ir vėsų, o telefoną – už durų.
2. Judėkite daugiau ir dažniau
Fizinis aktyvumas – bene veiksmingiausia priemonė savo biologiniam amžiui sumažinti. Net kelių savaičių treniruočių programa gali pakeisti kūno senėjimo rodiklius.
Derinkite jėgos ir ištvermės pratimus 3–4 kartus per savaitę: spartų ėjimą, pratimus su svoriais, dviračio minimo intervalus. Svarbiausia – nuoseklumas.
Jei daug sėdite, bent kartą per valandą atsistokite, o jei įmanoma – rinkitės laiptus vietoj lifto.
3. Maitinkitės atitinkamai
Mityba, kurioje dominuoja augaliniai produktai, skaidulos ir sveikieji riebalai, siejama su jaunesniu biologiniu profiliu, ypač jei turite antsvorio ar padidėjusį cukraus kiekį kraujyje.
Jūsų lėkštės turinys turėtų būti sudarytas iš daržovių, vaisių, neskaldytų grūdų, ankštinių, riešutų, žuvies ir alyvuogių aliejaus.
Mažinkite itin perdirbtų produktų, pridėtinio cukraus ir perteklinės druskos kiekį. Taip aprūpinsite ląsteles medžiagomis, padedančiomis taisyti žalą ir mažinti vidinį stresą.
4. Įsivertinkite savo žalingus įpročius
Rūkymas ir gausus alkoholio vartojimas tiesiogine prasme palieka pėdsakus jūsų DNR. Abu šie įpročiai spartina biologinį senėjimą pagal įvairius matavimus.
Jei mesti rūkyti sunku – kreipkitės pagalbos į specialistus ir nenuleiskite rankų.
Kalbant apie alkoholį, nusistatykite savaitės ribą ir suplanuokite dienas be alkoholio. Kepenys, širdis ir miegas už tai atsilygins juntamu pagerėjimu.
5. Saugokitės nuo didelio streso
Lėtinis stresas – viso kūno „mokesčių sistema“. Jis išbalansuoja hormonus, susilpnina imunitetą, trikdo miegą ir spartina ląstelių senėjimą.
Naktinės pamainos ir ilgos darbo savaitės tik dar labiau padidina žalą.
Savaitėje susiplanuokite erdvės poilsiui. Skirkite bent 10 minučių kvėpavimo ar meditacijos pratimams, vaikščiokite į terapiją, kai reikia, stenkitės kuo daugiau laiko leisti su žmogumi, kuris jus prajuokina, ir mokėkite tvirtai pasakyti „ne“, kai tvarkaraštis jau tampa perpildytas.
