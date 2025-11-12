Įvardijo amžių, nuo kurio alkoholio reikia atsisakyti visai: įsidėmėkite

Širdies chirurgas iš Džordžijos (JAV) dr. Jeremy Londonas, turintis daugiau nei 25 metų klinikinės patirties, socialiniuose tinkluose pasidalijo svarbiais patarimais, ką reikėtų keisti gyvenimo būde sulaukus vidutinio amžiaus. Jo teigimu, kai kuriuos žalingus įpročius verta mesti nedelsiant – ypač alkoholį, kuris, anot gydytojo, yra toksiškas kiekvienai kūno ląstelei, rašoma unilad.com.
Viename savo populiarių „TikTok“ vaizdo įrašų gydytojas atsakė į sūnaus klausimą: „Tėti, ko vengtumėte sulaukęs 40-ies?“ Į šį klausimą dr. J. Londonas atsakė atvirai – išvardydamas keturis įpročius, kurie senstant tampa vis pavojingesni mūsų sveikatai.
Atsisakykite alkoholio – jis toksiškas kiekvienai kūno ląstelei
Dr. J. Londonas pabrėžia, kad vienas svarbiausių pokyčių, kurį verta padaryti sulaukus 40-ies, yra alkoholio vartojimo sumažinimas arba visiškas jo atsisakymas.
„Du svarbiausi sąrašo punktai tinka bet kokiam amžiui... pirmasis būtų alkoholis. Jei tikrai norite, ilgalaikėje perspektyvoje, apribokite arba visiškai pašalinkite alkoholį, jis toksiškas kiekvienai kūno ląstelei“, – sako gydytojas.
Anot jo, alkoholis dažnai yra socialinio gyvenimo dalis, tačiau tai nereiškia, kad jis nekenksmingas. Net ir saikingas vartojimas ilgainiui didina širdies ligų, insulto, kepenų bei įvairių vėžio formų riziką.
Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) duomenimis, viršijus rekomenduojamas normas, alkoholis tampa rimtu pavojumi sveikatai.
Nerūkykite – nei cigarečių, nei elektroninių
Kitas daktaro J. Londono patarimas – visiškai atsisakyti rūkymo ir elektroninių cigarečių. Pasak jo, šis įprotis yra vienas žalingiausių žmonijos sveikatai.
„Nemanau, kad kas nors nesutiktų, jog tai kenkia sveikatai. Tai padidina plaučių vėžio, širdies smūgio ir insulto riziką – nerūkykite elektroninių cigarečių“, – pabrėžė jis.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, rūkymas kasmet pražudo apie aštuonis milijonus žmonių visame pasaulyje.
Nepaaukokite miego dėl kitų veiklų
Dr. J. Londonas pripažįsta, kad miegas – vienas svarbiausių sveikos gyvensenos elementų, kurį daugelis linkę nuvertinti.
„Nekeiskite miego į kitą veiklą. Atsigavimas yra labai svarbus visą mūsų gyvenimą, bet jis dar labiau svarbus senstant“, – teigia gydytojas.
Miegas yra būtinas tiek smegenų, tiek kūno atsinaujinimui. Jo trūkumas siejamas su prastesne koncentracija, emociniais sutrikimais, širdies ir kraujagyslių ligomis bei silpnesne imunine sistema.
Atsiribokite nuo toksiškų žmonių
Gydytojas taip pat pabrėžia emocinės sveikatos svarbą. Jo teigimu, toksiški santykiai gali būti tokie pat pavojingi kaip žalingi fiziniai įpročiai.
„Galiausiai, venkite toksiškų žmonių, sutelkite dėmesį ir puoselėkite savo santykius su žmonėmis, kurie jums rūpi ir kuriuos mylite, nes galiausiai tai yra tai, kas iš tikrųjų svarbu“, – sakė dr. J. Londonas.
Pasak emocinės sveikatos platformos „Calm“, toksiški santykiai gali sukelti depresiją, nerimą, miego sutrikimus ir net fizines sveikatos problemas.
Dr. J. Londonas primena, kad 40 metų – tai ne pabaiga, o proga pradėti naują, sąmoningesnį gyvenimo etapą.
Atsisakius žalingų įpročių, tokių kaip alkoholis ar rūkymas, skyrus dėmesio miegui ir aplinkai, kurioje jaučiamės gerai, galima ne tik pagerinti sveikatą, bet ir gerokai pailginti gyvenimo trukmę.
