Jokiu būdu šių vaistų nemaišykite su alkoholiu – pasekmės gali būti net mirtinos

Dalis žmonių įspėjimus ant pakuočių linkę ignoruoti, tačiau vaistininkė Deborah Grayson įspėja – net ir mažas alkoholio kiekis gali sukelti pavojingas organizmo reakcijas, rašoma unilad.com.
„Kai kurie pacientai pasakoja, kad sumaišius vaistus su alkoholiu jiems atrodė, jog miršta – tai neperdėtas pojūtis“, – sako ji.
Vaistininkė paaiškino, kokie konkretūs vaistai pavojingiausi derinant juos su alkoholiu ir kokių pasekmių galima tikėtis.
Antibiotikai
Antibiotikai dažnai vartojami kovojant su įvairiomis infekcijomis, tačiau būtent šie vaistai dažnai tampa vieni pavojingiausių, kai kartu vartojamas alkoholis.
D. Grayson pabrėžia, kad to ypač reikia vengti vartojant metronidazolį ar ciprofloksaciną.
„Jei sumaišysite šį konkretų antibiotiką su alkoholiu, tai gali labai pabloginti jūsų būklę, kartais pacientai jaučiasi taip, lyg beveik mirtų“, – perspėja vaistininkė.
Pasak jos, net ir mažas alkoholio kiekis gali sukelti stiprią reakciją – nuo pykinimo iki rimtų organizmo sutrikimų.
Kraują skystinantys vaistai
Kraują skystinantys vaistai, tokie kaip varfarinas, dažnai skiriami insulto ar širdies priepuolio prevencijai. Tačiau alkoholis gali keisti jų poveikį.
„Alkoholis gali sutrikdyti šio kraujo skystintojo apdorojimą organizme, padidindamas kraujo krešulių ir vidinio kraujavimo riziką“, – aiškina D. Grayson.
Toks derinys gali būti itin pavojingas, nes net nedidelis nukrypimas nuo dozės gali sukelti rimtų komplikacijų.
Antidepresantai
Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) įspėja, kad alkoholis kartu su antidepresantais ne tik silpnina jų veikimą, bet ir gali pabloginti psichinę būklę.
„Alkoholis gali pabloginti prastą nuotaiką ir sumažinti antidepresantų poveikį“, – teigia vaistininkė.
Kai kurie vaistai, tokie kaip amitriptilinas ar mirtazapinas, gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą – šiuos simptomus alkoholis dar labiau sustiprina.
Be to, alkoholis yra depresiją sukelianti medžiaga, todėl jis gali dar labiau pabloginti emocinę savijautą.
Vaistai nuo ADHD
Vaistai, skirti dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sutrikimui (ADHD) gydyti, veikia padidindami tam tikrų neuromediatorių kiekį smegenyse. Derinant juos su alkoholiu, rizika sveikatai gerokai išauga.
„Tokie vaistai kaip metilfenidatas ir lisdeksamfetaminas gali užmaskuoti alkoholio poveikį. Tai gali sukelti netyčinį per didelį vartojimą ir didesnę žalos riziką“, – sako D. Grayson.
Tai reiškia, kad žmogus gali jaustis „blaivesnis“ nei iš tikrųjų yra, todėl padidėja apsinuodijimo ir traumų tikimybė.
Antipsichoziniai vaistai
Antipsichoziniai vaistai vartojami gydant šizofreniją, bipolinį sutrikimą, tačiau ir kitas būkles, tokias kaip stiprus pykinimas ar nevalingas žagsėjimas. Tačiau alkoholis kartu su šiais vaistais – itin pavojingas mišinys.
„Antipsichoziniai vaistai patys savaime gali sukelti didelį mieguistumą. Alkoholis sustiprina šį poveikį ir gali dar labiau paveikti nuotaiką bei nuovoką, todėl šių dviejų derinimas yra nesaugus“, – įspėja ekspertė.
Migdomieji vaistai
Tiek receptiniai, tiek nereceptiniai migdomieji neturėtų būti vartojami kartu su alkoholiu.
„Alkoholio vartojimas kartu su migdomaisiais vaistais padidina mieguistumą ir kritimų riziką, ypač vyresnio amžiaus žmonėms“, – sako vaistininkė.
Be to, alkoholis iškraipo įprastą miego struktūrą, todėl net jei žmogus užmiega, poilsis tampa nevisavertis.
D. Grayson pabrėžia, kad net jei alkoholis atrodo nekaltas, kiekvieno žmogaus organizmas į vaistų ir alkoholio derinį reaguoja skirtingai, todėl geriausias sprendimas – laikytis įspėjimų ant pakuotės ir vengti alkoholio, kol vartojami bet kokie vaistai.
„Net ir mažas kiekis gali turėti didelį poveikį. Geriau palaukti kelias dienas, nei rizikuoti sveikata ar gyvybe“, – reziumuoja vaistininkė.
