Išlaidos vaistams stebina: aiškėja, kad gyventojai juos perka, „kad nesupyktų gydytoja“

Tuo metu kiti žmonės, kuriems vaistai išties reikalingi, jų nesulaukia. Ministerija šiems vaistams siūlo įvesti simbolinį mokestį – esą tai sudrausmintų žmones. Tačiau gyventojai tokiu siūlymu piktinasi.
67-erių vilnietė Galina atvyko apsipirkti į vaistinę. Moteris tikina, jog čia – ji dažna klientė, mat kamuoja įvairios sveikatos bėdos.
„Spaudimas didelis būna – iki 170 ant 112-120 – va taip“, – sakė vilnietė Galina.
O ir vaistų pas moterį, kaip pasakoja pati, prisikaupę.
„Visus išrašo, visus ir geriu... Nežinau, ar per daug, ar ne. – Daug vaistų susikaupusių pas save turite? – Daug, daug. Per tris mėnesius perku, tai daugiau nei 100 eurų išeina“, – tikino ji.
Pasak vaistininkų, dažnu atveju žmonės perka medikamentus, kai jiems jų net nereikia.
„Žmogus vos ne kiekvieną dieną ateina į vaistinę: „va, nusipirkau, tas nepadėjo“. Ir mes iš karto suprantame, kad tas vaistas ar maisto papildas, kažkas tokio, atgulė į lentyną“, – pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkas Vygintas Milašius.
Vaistams kišenes atvėrė plačiai
Žmonės iš tikrųjų negaili pinigų vaistams. Vien per šių metų rugsėjį gyventojai vaistinėse išleido daugiau nei 84 milijonus eurų. Tai – vidutiniškai 29 eurai per mėnesį, atskleidžia Valstybės duomenų agentūros tyrimas. O pernai šalies gyventojai vaistinėse išleido iki 1,5 milijardo eurų, iš kurių virš 500 milijonų kompensavo valstybė.
Negana to, praeitais metais žmonės išleido virš 175 milijonų eurų tik maisto papildams. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos. tai – 40 proc. daugiau nei išleidžia latviai bei estai. O sergame ne ką mažiau.
„Mes turime didžiulę problemą su širdies ir kraujagyslių ligomis ir ypač vyrai nukenčia nuo padidinto cholesterolio kiekio, nuo mažo judėjimo ir nuo blogo maisto vartojimo“, – tvirtino sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Negana to, medikamentai kasmet brangsta.
„Vidutinis „Camelia“ pirkėjo krepšelis, lyginant su 2024 metais, išaugo 7 proc.“, – komentavo „Camelia vaistinės“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
Kiek vaistams išleidžia gyventojai?
Štai, ką sako žmonės:
„– Apie 30–40 eurų.. – O anksčiau pigiau buvo? – Mokėjau apie 12–13 eurų.“
„– Kiek išleidžiate vaistams? – Ooooo, daug. Iki šimto.“
„Vaistų krūva, krūva vaistų – valgyti nereikia. Vaistų privalgei ir užtenka. Dabar „Ibuprom“ kainuoja 4 eurai su kapeikomis, anksčiau nė euro nemokėdavau.“
Specialistai pastebi, kad dažnai gyventojai nori užsiimti ir savigyda, taip pat gudrauja prieš medikus.
„Dažnai girdime pasakymą: „Išsirašiau, atsiėmiau tam, kad gydytoja nesupyktų ir pažiūrėtų, kad aš juos vartojau, nors faktiškai jų nevartojau“, – teigė Vaistų kainodaros ir kompensavimo skyriaus vedėja Ieva Tinterė.
„Pacientė atėjo į vaistinę, sulaukė savo eilės ir tiesiog kreipėsi į mane sakydama, kad „aš turiu vaistų, kurių nenaudoju, juos gydytojas išrašė vartoti, aš nusprendžiau, kad netinka – ar būtų galimybė juos parduoti?“ – tikino V. Milašius.
Vieni piktinasi, kitiems – nė motais
Sveikatos apsaugos ministerija skaičiuoja, kad pernai utilizavo virš 35 tonų vaistų, o šiemet, prognozuoja, kad skaičius pasieks 40 tonų. Ministerija siūlo, kad už vaistą, kuris yra 100 proc. kompensuojamas, reikėtų primokėti bent 50 centų ar eurą, kad žmonės be reikalo jų neimtų ir paskui nenorėtų išmesti.
„Dažniausiai ta grupė labiausiai neracionaliai vartoja. Tai jeigu mes tai grupei pridėtume mažą dalį, simbolinę, tai galbūt galėtų sudrausminti tuos žmones, bet čia tik diskusijų stadijoje“, – pridūrė sveikatos apsaugos viceministras.
Gyventojų nuomonės skiriasi:
„Čia juos reikia drausti, ne mus – kad neužsiiminėtų betvarke.“
„Man euriukas ar du, jei prisidės, aš įveiksiu tą euriuką.“
„Nelabai gerai, vis tiek sveikata yra sveikata ir vaistų reikės.“
Mokesčiui priešinasi ir opozicija.
„Čia labai svarbu edukacija ir pasitikėjimas šeimos gydytoju, tada gydytoju specialistu“, – sakė Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė.
Valstybinė ligonių kasa skaičiuoja, kad šiais metais kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms gali būti išleista virš 700 milijonų eurų.
