Smogs seniai regėto stiprumo magnetinė audra: štai kas laukia

Magnetinių audrų metu gali šoktelėti kraujospūdis, svaigti galva, apimti pykinimo ar silpnumo jausmas.
Stiprumas – 6 balai
Meteoagent.com duomenimis, pažvelgus į šiandienos prognozę galima matyti, kad magnetinė audra siekia 6 balų stiprumą, dėl to šią dieną vertėtų daugiau dėmesio skirti sau.
Magnetinė audra taip pat prognozuojama ir rytoj. Tiesa, jos intensyvumas bus silpnesnis nei šiandien, jis pasieks 4,7 balo.
O štai poryt magnetinė audra taip pat tęsis. Pagal šio šaltinio duomenis matoma, kad jos intensyvumas sieks 5 balus.
Remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozės duomenimis, šiandien magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos tarp 1,33-1,67 balo, tačiau daugiau nebekils.
Vis tik jau rytoj smogs magnetinė audra. Nors dienos pradžioje prognozė sieks vos 2,33 balo, tačiau vėliau prasidės 4,67 balo magnetinė audra.
Poryt taip pat reikėtų pasiruošti magnetinei audrai. Pranešama, kad jos intensyvumas bus dar didesnis nei rytoj, pasieks 5 balus.
Kaip kovoti su galvos skausmu?
Vienas iš magnetinės audros dažnų sukeliamų simptomų – galvos skausmas, dėl to naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu pranešimu spaudai, kuriame „Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė papasakojo apie tai, kuo skiriasi ir kaip malšinti galvos skausmus,
Įtampos galvos skausmai
Įtampos galvos skausmai yra kone dažniausi, tąkart pastebėjo farmacininkė J. Aleknienė. Anot jos, būtent apie patiriamą stresą perspėja bukas galvos skausmas, kuris plečiasi į kaklą ir pečius.
„Tokius galvos skausmus gali sukelti stresas, nuovargis, pyktis ar kitos stiprios, neigiamos emocijos. Dažniausiai skausmas prasideda palengva – pradeda mausti kaktą, smilkinius, pakaušį ir jau tuomet pereina į kaklą, pečius.
Jeigu jaučiate, kad pradėjus mausti kaklą, skausmas toliau plečiasi ir tik stiprėja, išgerkite ibuprofeno, aspirino arba paracetamolio. Tik nekentėkite skausmo, kadangi įsiskaudus galvai, vaistai ne visuomet bus pajėgūs jį numalšinti“, – pasakojo J. Aleknienė.
Migrenos skausmai
Vaistininkė pasakojo, kad jeigu prasidėjus galvos skausmui pradeda pykinti, atsiranda jautrumas šviesai ir garsui, ar netgi juntamas blykčiojimas akyse, tai signalizuoja apie migrenos skausmus.
„Migrena gali trukti nuo poros valandų iki netgi keleto dienų. Vos pajutus pirmuosius simptomus kaip atsiradęs blykčiojimas akyse, kuo skubiau išgerkite vaistų nuo skausmo ir atsigulkite užtemdytame kambaryje. Jei per mėnesį jums užeina daugiau nei 2 migrenos priepuoliai, būtinai kreipkitės į gydytoją“, – patarė J. Aleknienė.
Klasteriniai galvos skausmai
Jeigu kankina atsikartojantis staigus ir aštrus skausmas vienoje galvos pusėje, vaistininkė įvardijo, kad tai gali būti klasteriniai galvos skausmai. Ji pridūrė, kad dažnai skausmas koncentruojasi aplink vieną akį.
„Kartu su šiuo galvos skausmu gali pagausėti prakaitavimas ir užsikimšti nosis. Tokie skausmai trunka iki keleto valandų ir dažniausiai užklumpa antroje dienos pusėje. Jeigu šie skausmai dažnai kartojasi, vertėtų apsilankyti pas gydytoją, kuris jums paskirtų individualų gydymą“, – pasakojo J. Aleknienė.
Ar pakankamai geriate skysčių?
„Dažnai galvos skausmai gali būti kaip organizmo siunčiamas paraginimas pasirūpinti savimi. Todėl pirmiausia pagalvokite, kada paskutinį kartą gėrėte vandens.
Jeigu tai buvo seniai, pabandykite pirmiau jo atsigerti ir trumpam atsigulti, pailsėti. Galimai, tai numalšins galvos skausmą, bet jeigu jusite, kad jis stiprėja – geriau išgerkite vaistų“, – patarė J. Aleknienė. Pasitikrinkite kraujospūdį
„Jeigu pamirštame išgerti vandens stiklinę, tai turbūt dar rečiau pasitikriname savo kraujospūdį. Tačiau jeigu kraujospūdis yra aukštas, tai gali tapti galvos skausmo priežastimi.
Tokiais atvejais dažniausiai skausmą jausite pakaušyje, šalia gali atsirasti ir galvos svaigimas, pykinimas. Tokius galvos skausmus numalšinti padės tik atsakingas rūpinimasis savo kraujospūdžiu“, – patarė vaistininkė.
Kaip teisingai rinktis vaistus?
Vaistininkė pasakojo, kad neretu atveju žmonės, pajutę galvos skausmą, yra linkę gerti iškart pačius stipriausius vaistus. Tačiau dažnai skausmą gali numalšinti ir silpnesni. Taip pat ji pabrėžė: išgėrus vaistų nuo skausmo, bent 4–6 valandas nereikėtų jų kartoti.
