TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kodėl Žilvinas Žvagulis atsidūrė ligoninėje: žmona papasakojo, kaip jaučiasi

2025-11-04 12:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 12:00

Liepos mėnesį 60-ąjį jubiliejų paminėjęs dainininkas Žilvinas Žvagulis pirmadienį socialiniuose tinkluose pasidalijo kadru iš ligoninės. Plačiau apie vyro sveikatą portalui tv3.lt papasakojo atlikėjo žmona Irena Starošaitė.

3

Kaip jau paaiškėjo, atlikėjui ramiai gyventi neleidžia stuburo išvarža.

Žilvinas Žvagulis mini 60-metį
(62 nuotr.)
(62 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žilvinas Žvagulis mini 60-metį

Portalas tv3.lt pabandė susisiekti su pačiu atlikėju, tačiau vyras kalbėti negalėjo, todėl apie susiklosčiusią situaciją papasakojo jo žmona, dainininkė I. Starošaitė.

Pasiteiravus, kokia šiuo metu yra atlikėjo savijauta, I. Starošaitė atsakė, kad Ž. Žvagulio sveikata gerėja ir jis sveiksta.

Taip pat paminėjo, jog išvarža jau yra nuo seno ir ji tik paūmėjo.

Kaip teigė I. Starošaitė, Ž. Žvagulį iš ligoninės planuojama išleisti jau šį ketvirtadienį arba penktadienį.

Koncertų maratonas

Taip pat nuo gruodžio 12 iki 29 d. vyks šventiniai koncertai, kuriuose pasirodys ir I. Starošaitė, ir Ž. Žvagulis.

Portalui tv3.lt pasiteiravus, ar pavyks pasveikti ir sudalyvauti koncertuose, I. Starošaitė atsakė: „Tam ir gydosi dabar, kad suspėtų pasveikti ir būtų pilnas jėgų“.

