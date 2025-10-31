Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Išklojo tiesą, kas nutinka organizmui metus rūkyti: daugelis to net nežino

2025-10-31 15:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-31 15:50

Nors apie rūkymo žalą kalbama jau dešimtmečius, vis dar stulbinamai daug žmonių neatsisako šio įpročio. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) duomenimis, 2022 m. net 49,2 milijono amerikiečių suaugusiųjų – beveik vienas iš penkių – pranešė, kad vartoja tabako gaminius. Tai išlieka pagrindine išvengiamų ligų ir ankstyvos mirties priežastimi visame pasaulyje.

Metimas rūkyti (nuotr. 123rf.com)

Nors apie rūkymo žalą kalbama jau dešimtmečius, vis dar stulbinamai daug žmonių neatsisako šio įpročio. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) duomenimis, 2022 m. net 49,2 milijono amerikiečių suaugusiųjų – beveik vienas iš penkių – pranešė, kad vartoja tabako gaminius. Tai išlieka pagrindine išvengiamų ligų ir ankstyvos mirties priežastimi visame pasaulyje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimai rodo, kad vienos cigaretės surūkymas gali sutrumpinti gyvenimą maždaug 20 minučių, o visas pakelis – net septyniomis valandomis. Tačiau nauja kompiuterinė simuliacija leidžia pažvelgti dar giliau – į tai, ką cigaretės iš tiesų daro žmogaus kūnui, rašoma unilad.com.

REKLAMA
REKLAMA

7 tūkst. cheminių medžiagų keliauja į jūsų kūną

Vaizdo įrašas, paskelbtas „BioMotion 3D“ „YouTube“ kanale, realistiškai atkuria procesus, vykstančius kūne, kai žmogus užsitraukia cigaretę. Ši bauginanti vizualizacija gali tapti rimtu signalu tiems, kurie vis dar abejoja, ar verta mesti rūkyti.

REKLAMA

Simuliacijoje paaiškinama, kad įkvepiant cigaretės dūmus į organizmą patenka daugiau nei 7 tūkst. cheminių medžiagų, iš kurių daugelis yra toksiškos.

„Šios cheminės medžiagos ir dūmai patenka į jūsų plaučius ir padengia jūsų kvėpavimo takus, nudegina minkštuosius audinius ir palieka toksinų pėdsaką“, – aiškinama vaizdo įraše.

Kadaise švarūs ir rausvi plaučiai ima dengtis lipnia derva, todėl jiems darosi sunkiau absorbuoti deguonį. Kiekvienas įkvėpimas tampa šiek tiek sunkesnis nei ankstesnis.

REKLAMA
REKLAMA

Širdis verčiama dirbti iki išsekimo

Vos per kelias sekundes po įkvėpimo nikotinas pasiekia kraują, o širdis iš karto sureaguoja.

„Kraujospūdis didėja, slėgis auga, todėl jūsų širdis priversta dirbti sunkiau, net ir jai silpnėjant“, – teigiama simuliacijoje.

Ilgainiui tai gali lemti rimtas širdies ir kraujagyslių ligas – infarktą, insultą ar širdies nepakankamumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nikotino poveikis pasiekia ir smegenis, kur trumpam išsiskiria dopaminas, sukeldamas tariamą ramybės jausmą. Tačiau šis efektas – apgaulingas.

„Tai – netikras nusiraminimas. Poveikis greitai išnyksta, o tada pajuntate nuovargį ir nerimą – dėl to vėl norite užsirūkyti“, – teigiama vaizdo įraše.

REKLAMA

Taip susiformuoja priklausomybės ratas, kurį sunku nutraukti be pagalbos ar stiprios valios.

Vaizdo įraše pabrėžiama, kad pavojus kyla ne tik tiems, kurie rūko. Pasyvus rūkymas gali smarkiai paveikti aplinkinius – ypač vaikų plaučius ir širdies veiklą.

Londono universiteto koledžo tyrėjai apskaičiavo, kad žmogus, metęs rūkyti 10 cigarečių per dieną, vos per savaitę „susigrąžintų“ visą vieną gyvenimo dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų