Išklojo tiesą, kas nutinka organizmui metus rūkyti: daugelis to net nežino

Tyrimai rodo, kad vienos cigaretės surūkymas gali sutrumpinti gyvenimą maždaug 20 minučių, o visas pakelis – net septyniomis valandomis. Tačiau nauja kompiuterinė simuliacija leidžia pažvelgti dar giliau – į tai, ką cigaretės iš tiesų daro žmogaus kūnui, rašoma unilad.com.
7 tūkst. cheminių medžiagų keliauja į jūsų kūną
Vaizdo įrašas, paskelbtas „BioMotion 3D“ „YouTube“ kanale, realistiškai atkuria procesus, vykstančius kūne, kai žmogus užsitraukia cigaretę. Ši bauginanti vizualizacija gali tapti rimtu signalu tiems, kurie vis dar abejoja, ar verta mesti rūkyti.
Simuliacijoje paaiškinama, kad įkvepiant cigaretės dūmus į organizmą patenka daugiau nei 7 tūkst. cheminių medžiagų, iš kurių daugelis yra toksiškos.
„Šios cheminės medžiagos ir dūmai patenka į jūsų plaučius ir padengia jūsų kvėpavimo takus, nudegina minkštuosius audinius ir palieka toksinų pėdsaką“, – aiškinama vaizdo įraše.
Kadaise švarūs ir rausvi plaučiai ima dengtis lipnia derva, todėl jiems darosi sunkiau absorbuoti deguonį. Kiekvienas įkvėpimas tampa šiek tiek sunkesnis nei ankstesnis.
Širdis verčiama dirbti iki išsekimo
Vos per kelias sekundes po įkvėpimo nikotinas pasiekia kraują, o širdis iš karto sureaguoja.
„Kraujospūdis didėja, slėgis auga, todėl jūsų širdis priversta dirbti sunkiau, net ir jai silpnėjant“, – teigiama simuliacijoje.
Ilgainiui tai gali lemti rimtas širdies ir kraujagyslių ligas – infarktą, insultą ar širdies nepakankamumą.
Nikotino poveikis pasiekia ir smegenis, kur trumpam išsiskiria dopaminas, sukeldamas tariamą ramybės jausmą. Tačiau šis efektas – apgaulingas.
„Tai – netikras nusiraminimas. Poveikis greitai išnyksta, o tada pajuntate nuovargį ir nerimą – dėl to vėl norite užsirūkyti“, – teigiama vaizdo įraše.
Taip susiformuoja priklausomybės ratas, kurį sunku nutraukti be pagalbos ar stiprios valios.
Vaizdo įraše pabrėžiama, kad pavojus kyla ne tik tiems, kurie rūko. Pasyvus rūkymas gali smarkiai paveikti aplinkinius – ypač vaikų plaučius ir širdies veiklą.
Londono universiteto koledžo tyrėjai apskaičiavo, kad žmogus, metęs rūkyti 10 cigarečių per dieną, vos per savaitę „susigrąžintų“ visą vieną gyvenimo dieną.
