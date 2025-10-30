Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Žinoma moteris pajautė artėjančią vyro mirtį: „Dievas mane pažadino antrą valandą nakties“

2025-10-30 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 07:30

„Love & Hip Hop: Hollywood“ žvaigždės Masikos Kalyshos sutuoktinis Jamaras Champas žuvo per automobilio avariją Hiustone, Teksase, spalio 28 d., pranešė Hiustono policijos departamentas. Vyras buvo 38-erių.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

„Love & Hip Hop: Hollywood“ žvaigždės Masikos Kalyshos sutuoktinis Jamaras Champas žuvo per automobilio avariją Hiustone, Teksase, spalio 28 d., pranešė Hiustono policijos departamentas. Vyras buvo 38-erių.

0

Kaip nurodoma pranešime spaudai, Champas važiavo „Tesla Cybertruck“, kai į jį kaktomuša atsitrenkė sidabrinis BMW, važiavęs priešinga eismo kryptimi. Po smūgio BMW užsidegė, o „Tesla“ atsitrenkė vilkiką.

Champas buvo skubiai nugabentas į ligoninę kritinės būklės, kur vėliau konstatuota jo mirtis. BMW vairuotojas žuvo vietoje, o vilkiko vairuotojas nenukentėjo.

Po tragiškos žinios Kalysha, kuri su Champu augina trejų metų dukrą Amari, patvirtino vyro mirtį jaudinančiu pranešimu.

„Su giliu liūdesiu patvirtinu žinią apie tragišką ir netikėtą mano sutuoktinio ir mano gražios dukros tėvo Jamaro Champo mirtį“, – sakoma jos pareiškime, perduotame portalui The Shade Room. – „Šiuo nepaprastai sunkiu metu prašau pagarbos ir supratimo, kol mūsų šeima susitelkia palaikyti vieni kitus ir pagerbti jo atminimą.“

Ji pridūrė: „Jūsų mintys, maldos ir meilė mums reiškia visą pasaulį, kol bandome išgyventi šią skaudžią netektį.“

Realybės šou žvaigždė – taip pat devynerių metų dukros Khari, kurios tėvas yra reperis Fetty Wap, mama – atskleidė, kaip sužinojo apie tragediją.

„Dievas mane pažadino antrą valandą nakties. Negalėjau užmigti. Nežinojau, kodėl. Jėzau Kristau, ką tik gavau baisiausią savo gyvenimo žinią. Melskites už mane ir mano vaikus, prašau“, – rašė ji platformoje X.

Pradėtas skyrybų procesas

Kalysha anksčiau buvo pranešusi, kad ji ir Champas, susituokę 2021 metais, jau kurį laiką gyveno atskirai.

„Visus 2023 metus buvome išsiskyrę“, – sakė ji 2023 m. gruodžio „Instagram Live“ transliacijoje. – „Vienintelė priežastis, kodėl dar nesu oficialiai išsiskyrusi, yra ta, kad… Procesas jau vyksta. Nėra reikalo dalintis savo asmeniniais reikalais. Tačiau kai kiti bando nupiešti man nepalankų paveikslą vien tam, kad atkreiptų dėmesį į mano gyvenimą, kurį sukūriau pati – tai tiesiog apgailėtina ir liūdna.“

„Neturiu jokios priežasties daugiau ką nors aiškinti,“ – tęsė ji. – „Tiesiog žinokite, kad aš esu laimingesnė nei bet kada anksčiau. Nėra nieko blogiau nei būti su narcizu. Tai buvo pirmas ir paskutinis toks žmogus mano gyvenime.“

2024 m. lapkritį Kalysha patvirtino, kad jų skyrybų procesas beveik baigtas. Interviu portalui Young, Bold and Regal ji sakė, kad dalyvavo „tarpininkavime su buvusiu vyru, na, tiksliau – būsiančiu buvusiu“.

