Policija ieško šio vyro – įtariama, kad Vilniuje sužalojo nepilnametį

Šių metų spalio 4 d. apie 22 val. 50 min. Vilniuje, Gedimino pr., nenustatytas vyras sudavė vienąkart kumščiu nepilnamečiui į galvos sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą.
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią nusikalstamą veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
