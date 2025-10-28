Policijos pareigūnai prašo pagalbos atpažįstant užfiksuotus asmenis

Šių metų birželio 28 d. nakties metu Vilniuje, Etmonų g., buvo apgadintos pastato fasado sienos ir durys, lauko suoliukai. Nuostolis – 5 000 eurų.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus jaunuolius, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Vinardu Čiuprinsku, tel. +370 700 56267, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
