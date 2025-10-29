Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje buvo mirtinai partrenkta moteris: policija prašo žmonių pagalbos ir ieško liudytojų

2025-10-29 09:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 09:55

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d.).

Vilniuje buvo mirtinai partrenkta moteris: policija prašo žmonių pagalbos ir ieško liudytojų

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d.).

3

Šių metų birželio 2 d. apie 7 val. 28 min. Vilniuje, A4 kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas, Vilnius-Druskininkai kryptimi, automobilis „VW T-Cross“ partrenkė ir mirtinai sužalojo pėsčiąją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija prašo pagalbos

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – liudytojų, mačiusių įvykį, pėsčiosios judėjimo kryptį ar buvimo vietą prieš partrenkimą, taip pat asmenų, kurie pravažiuodami galėjo užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais, tel. +370 700 58541, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Bangladešas
Bangladešas
2025-10-29 11:15
Skaitai tokius policijos prašymus ir gailestis ima, operatyvumas aukščiausio lygio, žuvo žmogus, o jie vos ne po pusmečio pradeda liudytojų ieškoti, tai tik dar kartą parodo, kad eilinio žmogaus žūtis šioje šalyje yra nulio vietoje, gelbėti, saugoti, padėti policijos algoritmas nurodo tik žymius ir turtingus, sušaudyti vietoje irgi tik eilinius, bet ne aukštesnės kastos atstovus
Atsakyti
Lygis
Lygis
2025-10-29 11:29
Kaip jie gali dirbti, jei tuo metu, darbo metu, be jokių pateisinamų priežasčių jie vaikščiojo į teismą ir visą darbo dieną praleisdavo stebėdami savo kolegos teismo procesą, juk ten daug svarbesnis darbas, anot policijos vadovų..
Atsakyti
žmogus
žmogus
2025-10-29 11:37

kai mentams iš mūsų ko nors reikia, staiga mes patampame žmonėmis.

P.S: galima pagalvoti, kad pažeidėja/s prisipažins. Liudininkai, manau, jau senai prisistatė, jei tokie yra.

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
