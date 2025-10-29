Vilniuje buvo mirtinai partrenkta moteris: policija prašo žmonių pagalbos ir ieško liudytojų

Šių metų birželio 2 d. apie 7 val. 28 min. Vilniuje, A4 kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas, Vilnius-Druskininkai kryptimi, automobilis „VW T-Cross“ partrenkė ir mirtinai sužalojo pėsčiąją.
Policija prašo pagalbos
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – liudytojų, mačiusių įvykį, pėsčiosios judėjimo kryptį ar buvimo vietą prieš partrenkimą, taip pat asmenų, kurie pravažiuodami galėjo užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais, tel. +370 700 58541, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
kai mentams iš mūsų ko nors reikia, staiga mes patampame žmonėmis.
P.S: galima pagalvoti, kad pažeidėja/s prisipažins. Liudininkai, manau, jau senai prisistatė, jei tokie yra.