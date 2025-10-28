Keturių automobilių avarija Kauno rajone: policija ieško liudininkų

Kauno policija kviečia atsiliepti eismo įvykio, įvykusios Kauno rajone, liudininkus.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) pranešime spaudai nurodė, kad eismo įvykio metu iš viso nukentėjo 2 žmonės ir 4 transporto priemonės.
„Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuomet spalio 22 d. apie 19.20 val. Kauno r., kelyje Marijampolė – Kaunas, automobilis „VW Golf“, vairuojamas vyro (gim. 2003 m.), pirminiais duomenimis, kliudė automobilį „VW Jetta“, vairuojamą vyro (gim. 1984 m.)“, – rašoma pranešime spaudai.
Išlipusius vairuotojus kliudė automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas vyro (gim. 1997 m.), teigiama pranešime.
Negana to, netrukus stovintį automobilį „VW Golf“ kliudė automobilis „VW Touran“, vairuojamas vyro (gim. 2003 m.).
Gyventojus ar vairuotojus, mačiusius ar vaizdo registratoriais užfiksavusiais šį eismo įvykį, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į į Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 63 474; 112 arba el. paštu [email protected].
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.
