Pamatę, ką alytiškis daro pro langą, kaimynai pašiurpo: nebežino, ką daryti

Šįkart pranešimas ir vėl buvo susijęs su minėto kaimyno veiksmais. Apie 13 val. 20 min. tarnybas iškvietęs vyras teigė, jog jo bute yra nepageidaujamas asmuo, kuris atsisako išsikraustyti. Esą jam buvo leista pagyventi iki spalio 20 dienos, po to buvo prašoma apleisti patalpas.
Tačiau garbaus amžiaus vyriškis nesutiko ir tvirtino, kad jeigu tik kas nors pabandys įeiti į butą – jis visus sužalos, viską susprogdins arba ką nors pasidarys sau. Paaiškėjo, kad pranešėjas kalba būtent apie kitiems nepatogumų keliantį garbaus amžiaus vyrą.
Policiją kvietęs vyras pasakojo, kad nuo pirmadienio jam su bute gyvenančiu vyriškiu telefonu susisiekti nepavyksta, o jis pats vienas į butą dėl išsakytų grasinimų eiti bijo. Vyras taip pat nuogąstavo, ar senolis nesukėlė pavojaus pats sau.
Buvo išvežtas į psichiatrijos paslaugas teikiančią įstaigą
Ugniagesiams patekus į buto vidų paaiškėjo, kad jame žmonių nėra. Kaimynai tvirtino, kad neprognozuojamai besielgiantis gyventojas vakar buvo išvežtas į psichiatrijos paslaugas teikiančią įstaigą. Tą patvirtino ir Alytaus policija.
„Akivaizdu, kad žmogus turi sveikatos problemų ir jam yra reikalinga priežiūra. Elgesys tikrai neadekvatus. Buvome susisiekę su vyriškiui artimu žmogumi, prašėme ko nors imtis, tačiau kol kas viskas vyksta taip pačiai. Turbūt vyras pats problemos nepripažįsta ir pagalbos nepriima“, – pasakojo gyventojai.
Kaip teigė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, minėtas gyventojas ir pats dėl įvairių priežasčių kviečiasi tarnybas. Štai spalio 18 d. jis, paskambinęs į Bendrąjį pagalbos centrą, pranešė, kad jaučia skausmus širdies plote, taip pat pabrėžė, jog namuose turi ginklą.
Tad į vyro namus vykdami medikai kartu prašė ir plicijos pareigūnų pagalbos. Ginklo bute nebuvo, vyriškis persigalvojo ir atvykusių medikų pagalbos atsisakė. Jo bute rasta kontrabandinių cigarečių, dėl ko buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Ir tai – tik vienas iš atvejų.
