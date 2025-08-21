Kaimyno elgesys varo iš proto: kvapas riečia nosį

Įrašą jis paskelbė populiariame „Reddit“ poskyryje, skelbė mirror.co.uk.
„Mano kaimynai nuolat kūrena laužus ir palieka juos rusenančius visą dieną, o vėliau vėl juos įkūria. Kvapas toks siaubingas, kad prasiskverbia į visus namus ir mane nuo jo pykina.“
Anot jo, smarvė tokia intensyvi, kad nebegalima būti nei lauke, nei namuose – net katės astma ėmė blogėti.
Kreipėsi su pagalbos prašymu
Sukrėstas dėl kasdienės oro taršos, gyventojas teiravosi: „Neturiu kur pasislėpti nuo to kvapo. Ar turėčiau kreiptis į ugniagesius, ar verčiau į savivaldybę dėl šios problemos? Tai siaubinga.“
Komentatoriai aktyviai įsitraukė į diskusiją. Vienas rašė: „O Dieve, užjaučiu tave. Tai skamba be galo varginančiai – taip pat sergu astma. Kartais užkurtas sausos medienos laužas man dar nieko, bet kai žmonės degina šlapią medieną, šiukšles ar lapus, mano astma tuoj pat paūmėja.“
Dar vienas siūlė praktinį sprendimą: „Jei jie degina ką nors, išskyrus medieną, greičiausiai tai jau pažeidžia vietinius įstatymus. Paskambink ugniagesiams ir pasitark.“
Kitas patarė atidžiai peržiūrėti vietinius teisės aktus: „Pasitikrink savo valstijos, apygardos ir miesto taisykles. Įstatymai gali nurodyti, ar reikėtų kreiptis į ugniagesius, taršos kontrolę, teritorijų planavimą ar sveikatos departamentą.“
