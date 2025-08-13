Su kolega permiegojusi žmona nebežino, ką daryti: viešai prašo tik vieno

Moteris ieško patarimo po to, kai padarė kai ką siaubingo ir dėl to nekenčia savęs. Socialiniame tinkle „Mumsnet“ ji atskleidė, kad labai išgėrusi buvo neištikima savo vyrui ir permiegojo su kolega.
32 metų moteris sakė, kad su savo dvejais metais vyresniu vyru susituokė prieš metus, o prieš tai jiedu kartu buvo šešerius metus. Jie kol kas neturi bendrų vaikų, tačiau planuoja jų susilaukti.
Ši istorija nutiko prieš dvejus metus, tačiau šiomis dienomis šis moters nuotykis vėl plačiai pradėjo plisti internete.
Gailisi savo poelgio
Tą naktį, kai buvo neištikima, ji melavo vyrui, kur buvo, o kai grįžo namo, jis jau buvo išvykęs į savaitės trukmės atostogas su draugais. Dabar moteris atsidūrė gana keblioje padėtyje, rašo mirror.co.uk.
„Negaliu apsakyti, kaip stipriai gailiuosi dėl to, ką padariau. Nuolat jaučiuosi blogai, – rašė ji „Mumsnet“ tinkle. – Nuo tada, kai tai įvyko, beveik nevalgau ir nemiegu, nuolat verkiu. Tiesiogine prasme jaučiuosi kaip blogiausias žmogus pasaulyje. Negaliu patikėti, kad tai padariau. Atiduočiau bet ką, kad galėčiau atsukti laiką atgal.“
„Iš pradžių planavau jam nieko nesakyti kad jo neįskaudinčiau, nes tai buvo vienintelis kartas, tai nebuvo romanas. Bet aš nebežinau, kaip tai iškęsti niekam neatvėrus širdies, – tęsė ji. – Tai tiesiog nepakeliama. Nuoširdžiai nekenčiu savęs. Negaliu pasakyti šeimai ir draugams ir užkrauti jiems šią naštą, nebent galiausiai pasakysiu jam. Man net kilo mintis pasikalbėti su tuo kolega, bet nuojauta sako, kad tai labai kvaila mintis. Turiu dar keturias dienas, kad ką nors sugalvočiau, kol mylimas vyras grįš.“
Ji sakė, kad yra pasirengusi išgirsti bet kokį patarimą, mintis ar panašią patirtį. „Puikiai žinau, kad tai, ką padariau, yra siaubinga, todėl nepateikiu daugiau konteksto, nes nenoriu, kad atrodytų, jog bandau save pateisinti“, – pridūrė moteris.
Komentatoriai suskubo ją smerkti, daugelis sakė, kad ji turėtų apie tai pasakyti savo vyrui. „Žiūrėk, aš nesiruošiu žodžių vynioti į vatą. Tu žinai, kad pasielgei blogai, – rašė vienas komentatorius. – Turėtum pasakyti savo vyrui, nes jis nusipelno tai žinoti. Ypatingai prieš bandant susilaukti vaiko – nes jei tai paaiškės vėliau, į šipulius suduš ne tik tavo, bet ir vyro gyvenimas.“
„Jei jam pasakysi, gali būti, kad tai bus jūsų santuokos pabaiga, bet tai nereiškia, kad neturėtum to daryti“, – rašė kitas.
„Jei susisieksite su kolega, kyla pavojus įlįsti į romano teritoriją. Turite išsiaiškinti, kodėl tai padarėte. Tikriausiai jums taip pat reikėtų pasitikrinti lytinę sveikatą“, – patarė trečias.
