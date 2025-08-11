Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Sužinokite, ar jus kažkas užblokavo „Facebook“: pasakė, kaip tai padaryti

2025-08-11 18:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 18:10

Tikriausiai visiems yra tekę susidurti su situacija, kai savo „Facebook“ paskyros draugų sąraše neberandate vieno ar kito žmogaus. Daugeliui iškart kyla įtarimas, kad asmuo užblokavo socialiniame tinkle – yra paprastų būdų išsiaiškinti, ar jus kažkas užblokavo per „Facebook“, vos per kelias sekundes.

Facebook (nuotr. BNS Foto)

0

Viena iš priežasčių, kodėl nematote žmogaus savo draugų sąraše, gali būti, kad jis pavargo nuo socialinių tinklų ir deaktyvavo savo paskyrą, tačiau kartais priežastis gali būti ir ta, kad buvote užblokuotas.

Vis dėlto, yra daugybė greitų ir paprastų būdų, kaip tai išsiaiškinti – štai kaip sužinoti, ar buvote užblokuotas.

Sužinokite, ar buvote užblokuotas

Suprantama, „Facebook“ niekada nepraneša, kai kas nors jus užblokuoja. Tai reiškia, kad jeigu kyla įtarimų, turėsite tai išsiaiškinti patys.

Jeigu buvote užblokuotas, atitinkamas profilis jums tiesiog nebus rodomas paieškos rezultatuose. Tačiau kartais pasitaiko nesklandumų, todėl yra ir kitų būdų išsiaiškinti, ar kažkas jus tikrai užblokavo.

Ieškokite žmogaus profilio savo draugų sąraše ir, jei jo ten nėra, tikėtina, kad buvote negailestingai užblokuotas. 

Taip pat yra ir trečias būdas išsiaiškinti, jei nesate visiškai įsitikinę. Prireiks šiek tiek daugiau laiko, praleisto „Google“, todėl turite atsidaryti paieškos sistemą ir kibti į darbą, rašo mirror.co.uk.

Gali prireikti daugiau pastangų

Nors, žinoma, „Facebook“ paieškos rezultatuose nematysite jus užblokavusio žmogaus profilio, bet jis vis tiek bus randamas internete. 

Paprasčiausiai pabandykite į paieškos laukelį įvesti „Facebook [asmens vardas]“ ir pažiūrėkite, ar ten yra jo profilis. Jei matote jį, spustelėkite.

Jei pasirodo klaidos pranešimas arba jums pranešama, kad turinys yra nepasiekiamas – bloga naujiena, buvote užblokuotas.

Be to, jei buvote užblokuotas, negalėsite nusiųsti asmeniui kvietimo į renginį arba pažymėti jo nuotraukose. 

Yra penktas ir paskutinis būdas užtikrinti, jog buvote užblokuotas, bet jums prireiks pagalbos – paprašykite draugo pažiūrėti, ar paieškoje pavyksta rasti šį žmogų, ir sužinosite, ar jų profilis vis dar aktyvus.

Žinoma, jei norite išvengti tokio nepatogaus pokalbio, visuomet galite pasukčiauti ir susikurti visiškai naują „Facebook“ profilį ir sužinoti patys – jei buvote užblokuotas, naujai sukurtame profilyje jums pavyks rasti žmogaus socialinių tinklų paskyrą.

