Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo su Kristina Meseguer išsiskyrusio Enrique planai: štai ko imasi

2025-08-19 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 14:25

Su nuomonės formuotoja Kristina Meseguer išsiskyręs ispanas Enrique Meseguer šiuo metu laiką leidžia Kolumbijoje. Panašu, kad vyras čia planuoja pasilikti ilgam – kitame žemyne jau kurią verslą.

Su nuomonės formuotoja Kristina Meseguer išsiskyręs ispanas Enrique Meseguer šiuo metu laiką leidžia Kolumbijoje. Panašu, kad vyras čia planuoja pasilikti ilgam – kitame žemyne jau kurią verslą.

REKLAMA
5

Į Kolumbiją išvykęs Enrique socialiniuose tinkluose su sekėjais dalijasi savo naujo gyvenimo etapo akimirkomis.

Enrique ir Kristinos Meseguer vestuvės
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Enrique ir Kristinos Meseguer vestuvės

Enrique prabilo apie naują veiklą

Akyliausieji pastebėjo, kad verslininkas neretai pamini Isla Fuerte – Kolumbijoje, Karibų jūroje esančią salą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Enrique ir pasiteiravus apie jo planus šioje saloje, vyras atskleidė naujieną – pasirodo, čia jis imasi verslo.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš statau namus nuomai tokioms platformoms kaip „Airbnb“, „Booking“ ir t.t.“, – atskleidė Enrique.

REKLAMA

Enrique Meseguer (nuotr. asm. archyvo)

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lietuvą paliko ir Enrique buvusi mylimoji K. Meseguer – moteris išvyko į Balį. Tiesa, į gimtinę ji planuoja sugrįžti.

„Į Lietuvą aš tikrai grįšiu, nes ten mano šeimyna ir mokslai. Tikrai grįšiu, nors ir nenoriu visiškai. Jei man dabar kas sakytų, duodu tau milijoną ir grįžk gyventi į Lietuvą arba be pinigų gyvenk Balyje, spėkite, ką pasirinkčiau – gyventi be pinigų Balyje. Ant tiek aš nenoriu sugrįžti į Lietuvą.

Kodėl? Tiesiog per daug visko blogo ten nutiko man pirmoje ir antroje santuokoje, todėl Lietuva man yra trauma. Būtų galima sakyti, kad reikia dirbti su savo traumomis ir vidumi, bet aš nenoriu grįžti į Lietuvą, aš nemėgstu ten būti. Man nepatinka oras, žmonių mentalitetas, aš esu tiesiog kitokia“, – sakė K. Meseguer.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų