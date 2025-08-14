Bemaitinant žuvis vyrui per ranką perbraukė gyvis: iš siaubo bėgo neatsisukdamas

Žuvis prie ežero ranka maitinęs vyras gavo šoką, kurio nepamirš visą gyvenimą – siaubingas padaras praslinko niekaip neapsaugotais jo pirštais, o viskas liko įamžinta vaizdo įraše.
Vyras pašoko iš siaubo
Pastarasis šiandien buvo įkeltas į „Reddit“ – jame matoma, kaip vyras įmerkia pirštus į kiek purvinoką tvenkinio vandenį ir maitina mažas po vandeniu nardančias žuvytes. Staiga deimanto formos raštais pasipuošusi gyvatė išnyra dešinėje pusėje ir praplaukia vos keli centimetrai nuo vyro rankos. Iš pradžių vyras jos nepastebi, o tada staigiai ištraukia ranką iš vandens ir sprunka lyg vejamas.
Šį vaizdo įrašą į „Reddit“ įkėlė „u/fevertheme“ pasivadinęs naudotojas, jį komentavęs taip: „Beje, barškuolės moka plaukioti“. Jo įrašas patiko daugiau nei 25 000 žmonių. Žmonės tuoj pat ėmė diskutuoti apie tai, kokios rūšies gyvatė tai buvo ir ar situacija išties buvo pavojinga. Daugelis sakė, kad tai – visai ne barškuolė, bet vandens gyvatė, kuri gali įgelti, bet nėra nuodinga.
Vienas žmogus komentavo: „Barškuolės moka plaukti. Čia, kur gyvenu, yra plaukiojančių barškuolių. Bet jos plaukioja tik paviršiumi, po vandeniu nenardo.“
Kitas pridėjo: „Bet kuriuo atveju, tokia reakcija yra teisinga. Barškuolės gal ir neplaukioja vandenyje, bet pietiniame klimate tikrai yra variagalvių skydasnukių ir vandeninių mokazinų, kurie tikrai yra nuodingi, todėl geriau nerizikuoti, rašoma dailystar.co.uk.
Dar vienas rašė: „Gyvatės prie žmonių nelenda, šiuo atveju jis maitino žuvis. Gyvatės pradeda gelti ar gąsdinti tik tada, kai pajunta pavojų.“
