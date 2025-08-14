Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Bemaitinant žuvis vyrui per ranką perbraukė gyvis: iš siaubo bėgo neatsisukdamas

2025-08-14 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 15:55

Vyras paklaikęs pašoko iš siaubo, kai iš niūraus ežero gelmių išniręs baisus padaras perbraukė jam per ranką – šis vaizdo įrašas žaibiškai išplito „Reddit“.

Vyras paklaikęs pašoko iš siaubo, kai iš niūraus ežero gelmių išniręs baisus padaras perbraukė jam per ranką – šis vaizdo įrašas žaibiškai išplito „Reddit“.

REKLAMA
1

Žuvis prie ežero ranka maitinęs vyras gavo šoką, kurio nepamirš visą gyvenimą – siaubingas padaras praslinko niekaip neapsaugotais jo pirštais, o viskas liko įamžinta vaizdo įraše.

Vyras pašoko iš siaubo

Pastarasis šiandien buvo įkeltas į „Reddit“ – jame matoma, kaip vyras įmerkia pirštus į kiek purvinoką tvenkinio vandenį ir maitina mažas po vandeniu nardančias žuvytes. Staiga deimanto formos raštais pasipuošusi gyvatė išnyra dešinėje pusėje ir praplaukia vos keli centimetrai nuo vyro rankos. Iš pradžių vyras jos nepastebi, o tada staigiai ištraukia ranką iš vandens ir sprunka lyg vejamas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį vaizdo įrašą į „Reddit“ įkėlė „u/fevertheme“ pasivadinęs naudotojas, jį komentavęs taip: „Beje, barškuolės moka plaukioti“. Jo įrašas patiko daugiau nei 25 000 žmonių. Žmonės tuoj pat ėmė diskutuoti apie tai, kokios rūšies gyvatė tai buvo ir ar situacija išties buvo pavojinga. Daugelis sakė, kad tai – visai ne barškuolė, bet vandens gyvatė, kuri gali įgelti, bet nėra nuodinga.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas žmogus komentavo: „Barškuolės moka plaukti. Čia, kur gyvenu, yra plaukiojančių barškuolių. Bet jos plaukioja tik paviršiumi, po vandeniu nenardo.“

REKLAMA

Kitas pridėjo: „Bet kuriuo atveju, tokia reakcija yra teisinga. Barškuolės gal ir neplaukioja vandenyje, bet pietiniame klimate tikrai yra variagalvių skydasnukių ir vandeninių mokazinų, kurie tikrai yra nuodingi, todėl geriau nerizikuoti, rašoma dailystar.co.uk.

Dar vienas rašė: „Gyvatės prie žmonių nelenda, šiuo atveju jis maitino žuvis. Gyvatės pradeda gelti ar gąsdinti tik tada, kai pajunta pavojų.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų