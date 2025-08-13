Traktoriaus puspriekabę ir akėčias praradęs vyras patyrė beveik 50 tūkst. eurų nuostolį

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį gautas moters (gim. 1984 m.) pranešimas, kad nuo gegužės 26 d. iki rugpjūčio 12 d. Dimitrų kaime, iš sodybos, buvo pavogta traktoriaus puspriekabė „Laumetris PTL-10“ ir ražienų akėčios „Bednar Striegel PN 600“.
Padarytas nuostolis – 47 430 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
