TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Traktoriaus puspriekabę ir akėčias praradęs vyras patyrė beveik 50 tūkst. eurų nuostolį

2025-08-13 08:35 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 08:35

Šalčininkų rajone buvo pavogta traktoriaus puspriekabė ir ražienų akėčio, pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šalčininkų rajone buvo pavogta traktoriaus puspriekabė ir ražienų akėčio, pranešė policija.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį gautas moters (gim. 1984 m.) pranešimas, kad nuo gegužės 26 d. iki rugpjūčio 12 d. Dimitrų kaime, iš sodybos, buvo pavogta traktoriaus puspriekabė „Laumetris PTL-10“ ir ražienų akėčios „Bednar Striegel PN 600“. 

Padarytas nuostolis – 47 430 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

