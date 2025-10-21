Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siūlo leisti asmenims iki 20 metų būti jaunaisiais policijos rėmėjais

2025-10-21 19:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 19:03

 Seimas svarstys siūlymą sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

 Seimas svarstys siūlymą sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų.

1

Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas po pateikimo pritarė tai numatančioms įstatymo pataisoms. Šią Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Andriaus Bagdono iniciatyvą antradienį palaikė 104 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 1 susilaikė. Sulaukęs Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) įvertinimo, projektas į plenarinę parlamento salę sugrįš gruodžio 16 d. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų.

Parengti Policijos rėmėjų įstatymo pataisas A. Bagdoną paskatino tai, kad iki šiol 18-mečiai, dar neįgiję brandos atestato, negalėjo nei tęsti jaunųjų policijos rėmėjų veiklos, nei tapti policijos rėmėjais. Todėl parlamentaras pasiūlė ištaisyti šią spragą, leidžiant jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams iki 20 metų.

Šiuo metu įstatymas numato, kad jaunasis policijos rėmėjas yra asmuo nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Tuo metu policijos rėmėju galima tapti tik sulaukus 18 metų ir turint vidurinį išsilavinimą. 

