Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune pavogtas automobilis vos per kelias valandas rastas Vilniuje

2025-10-21 15:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 15:18

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai, vykdydami kriminalinės policijos operaciją, susijusių su automobilių vagystėmis, vos per kelias valandas po vagystės surado pavogtą automobilį ir sulaikė įtariamąjį.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai, vykdydami kriminalinės policijos operaciją, susijusių su automobilių vagystėmis, vos per kelias valandas po vagystės surado pavogtą automobilį ir sulaikė įtariamąjį.

REKLAMA
0

Spalio 20 d. apie 08.15 val. Kaune, Pramonės pr., pastebėta, kad iš daugiabučio kiemo pavogtas užkurtas automobilis „Land Rover“ (pagamintas 2004 m.). Padaryta turtinė žala siekė apie 3000 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų ir jau tą pačią dieną, apie 10.25 val. Vilniuje, Savanorių pr., surado pavogtą automobilį ir sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą teisėsaugos pareigūnams žinomą Kauno rajono gyventoją (gim. 1998 m.). Paaiškėjo, kad sulaikytasis neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės.

Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai dėl šio įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pagal 178 str. 1 d. Už tai gresia laisvės atėmimas iki trejų metų. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų