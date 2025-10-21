Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Narkotikų turėjęs vaikinas Kaune pasipriešino policininkui

2025-10-21 08:04 / šaltinis: BNS
2025-10-21 08:04

Narkotikų turėjęs vaikinas Kaune pasipriešino policininkui, antradienį pranešė pareigūnai.

Policijos švyturėliai (nuotr. YouTube)

0

Anot jų, Kranto 5-ojoje gatvėje, sulaikant įtartiną asmenį, pastarasis bandė nuo policijos pareigūnų pabėgti, o pasivijus aktyviais veiksmais vengė sulaikymo ir pasipriešino vienam iš policininkų.

1999 metais gimęs pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis namo.

Sulaikymo metu pas 2006 metais gimusį įtariamąjį burnoje rastas ir paimtas maišelis su augalinės kilmės medžiaga, įtariama, narkotikais.

Įtariamasis uždarytas į Kauno policijos komisariato areštinę.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

