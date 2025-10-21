Tauragės rajone dingo vyras: policija prašo pagalbos

Vyras stambaus kūno sudėjimo, apie 167 cm ūgio, vilkėjo tamsios spalvos striukę, pilkas kostiumines kelnes.
Žinančius šio vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
