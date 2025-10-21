Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tauragės rajone dingo vyras: policija prašo pagalbos

2025-10-21 16:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 16:55

Sekmadienį, spalio 19 d., iš namų, Tauragės r., Skaudvilės mstl., Upynos skg., išėjo ir iki šiol negrįžo Stasys Valdmonas (gim. 1961 m.), praneša policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

0

Vyras stambaus kūno sudėjimo, apie 167 cm ūgio, vilkėjo tamsios spalvos striukę, pilkas kostiumines kelnes.

 

Žinančius šio vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

