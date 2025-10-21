Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija prašo pagalbos: Tauragės rajone ieškomas dingęs vyras

2025-10-21 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 21:30

Į namus, Tauragės r., Ąžuolynės k., negrįžo Nedas Vasiliauskas ( gim. 1981 m.), praneša policija.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Į namus, Tauragės r., Ąžuolynės k., negrįžo Nedas Vasiliauskas ( gim. 1981 m.), praneša policija.

0

Vyras liekno kūno sudėjimo, apie 170 cm ūgio, tamsiais plaukais, vilkėjo mėlynos spalvos džinsus, pilką languotą džemperį, avėjo baltos spalvos sportinius batus.

Žinančius šio vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

