Žmona Elektrėnuose rado vyro revolverį: slėpė rūsyje, policija jį konfiskavo

Policijos departamento duomenimis, 15.46 val. į policiją kreipėsi moteris (gim. 1963 m.), kuri pareiškė, kad spalio 13 dieną Taikos gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, sandėliuke, rado revolverį, kuris galimai priklausė jos vyrui.
Revolverį (galimai dujinis) paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
