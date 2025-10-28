Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Žmona Elektrėnuose rado vyro revolverį: slėpė rūsyje, policija jį konfiskavo

2025-10-28 09:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 09:15

Elektrėnuose moteris namo rūsyje rado šaunamąjį ginklą, informavo policija.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Elektrėnuose moteris namo rūsyje rado šaunamąjį ginklą, informavo policija.

1

Policijos departamento duomenimis, 15.46 val. į policiją kreipėsi moteris (gim. 1963 m.), kuri pareiškė, kad spalio 13 dieną Taikos gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, sandėliuke, rado revolverį, kuris galimai priklausė jos vyrui. 

Revolverį (galimai dujinis) paėmė policijos pareigūnai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

