Vaidas Baumila pasidalijo prisiminimais apie Kostą Smoriginą: lydėjo nuo dainavimo pradžios

Mintimis apie šio iškilaus žmogaus išėjimą pasidalijo ir garsus dainininkas Vaidas Baumila.
Prisiminė iškilų aktorių
Savo socialiniame tinkle Instagram jis kalbėjo:
„Šiandien netekome iškilaus aktoriaus, dainininko, dramaturgo, muzikanto Kosto Smorigino, su kuriuo scena dalinausi spektaklyje „Jūratė ir Kąstytis“. Mes važinėjome po Lietuvą tuo metu, tai buvo labai jaukus, šiltas ir nuostabus laikotarpis, nes ir pats Kostas buvo labai šiltas ir linksmų plaučių žmogus.
Turiu paskayti, kad mano dainavimo karjera prasidėjo dar mokykloje, chore, pirmą kartą viešai scenoje sudainuojant aktorių trio dainą „Žalia žalia“. Kostas Smoriginas nuo pat pradžių buvo tikriausiai mūsų visų gyvenimuose.
Linkiu labai gražiai atsiminti šitą žmogų.“
