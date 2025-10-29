Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vaidas Baumila pasidalijo prisiminimais apie Kostą Smoriginą: lydėjo nuo dainavimo pradžios

2025-10-29 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 18:00

Po skaudžios žinios apie Kosto Smorigino mirtį, socialinėje erdvėje pasklido žmonių prisiminimai apie jį bei reiškiamos užuojautos.

Vaidas Baumila, Kostas Smoriginas (nuotr. BNS ir nuotr. 123rf.com)

Po skaudžios žinios apie Kosto Smorigino mirtį, socialinėje erdvėje pasklido žmonių prisiminimai apie jį bei reiškiamos užuojautos.

2

Mintimis apie šio iškilaus žmogaus išėjimą pasidalijo ir garsus dainininkas Vaidas Baumila.

Prisiminė iškilų aktorių

Savo socialiniame tinkle Instagram jis kalbėjo:

„Šiandien netekome iškilaus aktoriaus, dainininko, dramaturgo, muzikanto Kosto Smorigino, su kuriuo scena dalinausi spektaklyje „Jūratė ir Kąstytis“. Mes važinėjome po Lietuvą tuo metu, tai buvo labai jaukus, šiltas ir nuostabus laikotarpis, nes ir pats Kostas buvo labai šiltas ir linksmų plaučių žmogus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turiu paskayti, kad mano dainavimo karjera prasidėjo dar mokykloje, chore, pirmą kartą viešai scenoje sudainuojant aktorių trio dainą „Žalia žalia“. Kostas Smoriginas nuo pat pradžių buvo tikriausiai mūsų visų gyvenimuose.

Linkiu labai gražiai atsiminti šitą žmogų.“

 

Negražu
Negražu
2025-10-29 18:06
Talentingas žmogus mirė. Bet negražu, kai visokie, įskaitant KGBaumila naudoja tai savo PRinimuisi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
