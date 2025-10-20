Kalendorius
Tokio Vaido Baumilos dar nematėte: pasikeitusį vyrą atpažintų ne visi

2025-10-20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 14:55

Šeštadienio vakarą Vilniuje žiūrovams pristatyta ilgai laukta premjera – teatro komedija „Naujas gyvenimas“. Komiškus personažus meistriškai įkūniję žinomi aktoriai sukėlė juoko ir plojimų bangą, o provokuojantis bei dinamiškas pastatymas pritraukė būrį pažįstamų pramogų pasaulio atstovų. Premjeros vakarą raudonuoju kilimu žengė Justas Pečeliūnas, Vita Žiba, Kostas Smoriginas jaunesnysis, Monika Survilaitė, broliai Lavrinovičiai ir kitos šalies žvaigždės.

Režisieriaus Balio Latėno spektaklyje „Naujas gyvenimas“ netikėtumų kupiną, tačiau labai gyvenimišką istoriją žiūrovams suvaidino aktorius ir dainininkas Vaidas Baumila, Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Komanda atvira – „Naujas gyvenimas“ visiems tapo smagiu nuotykiu, o premjera – laukiamiausiu pasirodymu.

„Jaudulys, atsakomybė, džiaugsmas – labiausiai noriu, kad publikai būtų linksma. Gyvenime pasitaiko daug absurdiškų situacijų, kurios tampa anekdotinėmis ir primena komediją. Bet ar gyvenimas toks ir nėra?“ – prieš pat žengdamas į sceną mintimis dalijosi iššaukiantį vaidmenį atlikęs Vaidas Baumila.

„Pirmasis kontaktas su publika man visada yra ypatingas. Tai akimirka, kai pajunti, kaip žiūrovai įkvepia spektakliui gyvybės – dar prieš pirmą žodį jau jauti, kokia „chemija“ tvyro salėje. Norėčiau, kad žmonės išeitų ne tik su šypsena, bet gal ir su lengvu žandikaulio skausmu nuo juoko. Jei taip bus – vadinasi, pavyko. Tikiu, kad teatras gali būti ir terapija, ir pramoga, ir tiesiog gera proga pasijuokti iš gyvenimo, o dažniausiai – iš savęs“, – prieš premjerą pasakojo Arnas Ašmonas.

Aktoriai atviravo, kad pasiruošimo procesas buvo itin smagus ir tapo ne tik nauju kūrybiniu iššūkiu, bet ir nuoširdžios draugystės pradžia.

„Nors su Vaidu ir Baliu jau esame kūrę kartu, pirmą kartą dirbau su Arnu ir Milda. Buvo gera matyti tiek kūrybiškų, energija trykštančių žmonių. Iš „nulio“ gimė spektaklio istorija, o gyvenime atsirado man brangūs žmonės. Labai nekantravau pajausti, kaip žiūrovas pakoreguos spektaklį, kokius akcentus sudėlios“, – pasakojo Emilija Latėnaitė.

„Procesas buvo įdomus – kiekvienas iš mūsų labai skirtingas, todėl praturtiname vieni kitus, ieškome, keliame klausimus, atrandame vis kažką naujo“, – pridūrė Milda Noreikaitė.

Ant raudonojo kilimo – komikai, krepšininkai ir socialinių tinklų žvaigždės

Premjeros vakarą raudonuoju kilimu žengė gerų emocijų pasiilgę žinomi pramogų pasaulio atstovai – vis dažniau televizijoje pasirodantys buvę krepšininkai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, komikė Vita Žibaitytė (Vita Žiba), socialinių tinklų turinio kūrėjas Justas Pečeliūnas, operos solistas Kostas Smoriginas jaunesnysis, akorė Monika Survilaitė,ir kiti.

„Žiauriai patiko! Retai lankomės tokiuose spektakliuose, bet šįkart labai pasisekė. Daug išgyvenimų, prasmės, o pabaigoje puikiai sukrenta visos kortos. Šiuos aktorius gerai pažįstame, tačiau tikrai nustebino Vaido Baumilos pasirodymas – teko matyti panašių personažų realybėje. Puikiai suvaidinta rolė“, – po spektaklio kalbėjo Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai.

Spektaklį žiūrėjusi Vita Žiba juokėsi, kad save susieti su konkrečiu personažu būtų sudėtinga.

„Spektaklis patiko, išgirdau daug juokingų bajerių, nuoširdžiai nustebino Arno Ašmono vaidyba. Žiūrovams patarčiau užsukti, pasižiūrėti ir šiek tiek atsitraukti nuo įprasto gyvenimo ritmo“, – mintimis dalijosi ji.

„Viso spektaklio metu nedingo šypsena – pakėlė nuotaiką, buvo lengva, smagu. Kadangi socialiniuose tinkluose pats dažnai įkūniju mamą, tad ir mamos personažas spektaklyje man pasirodė artimas“, – juokėsi premjeros nepraleidęs Justas Pečeliūnas.

„O jei rimčiau – gyvenime, ko gero, esu panašiausias į sūnaus personažą. Žinoma, ši rolė spektaklyje buvo hiperbolizuota, pagražinta, bet su tokiais žmonėmis gyvenime tikrai susiduriame“, – pridūrė šmaikščiais vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose garsėjantis kūrėjas.

Spektaklis keliauja po Lietuvą

Sostinėje kelionę pradėjęs spektaklis netrukus kelsis ir į kitus Lietuvos miestus. „Naują gyvenimą“ iki pat vasario mėnesio galės išvysti Klaipėdos, Telšių, Druskininkų, Kauno ir Utenos žiūrovai.

Turo datos:

Spalio 29 d. – Telšių kultūros centras

Lapkričio 8 d. – Klaipėda, kultūros centras Žvejų rūmai

Lapkričio 15 d. – Druskininkai, „Eglės“ sanatorija

Lapkričio 16 d. – Kaunas, kultūros centro „Girstutis“ padalinys

Lapkričio 27 d. – Jurbarko kultūros centras

Gruodžio 14 d. – Kaunas, kultūros centro „Girstutis“ padalinys

Sausio 31 d. – Utenos kultūros centras

