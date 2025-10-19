Saugirdo Vaitulionio gyvenime – naujas vingis: įsitraukė ir kiti žinomi žmonės

„Nuoširdžiai sakau – pirmoji knyga buvo ir šioks toks eksperimentas, o tapo tikra sensacija – pirmasis jos tiražas buvo išgraibstytas vos per dvi savaites. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad ji virs viena perkamiausių kulinarinių knygų Lietuvoje pernai. Žmonės pasiilgo paprasto, aiškaus maisto be sudėtingų žingsnių ir „kvantinės fizikos“ sudėtingumo receptų virtuvėje“, – šypsosi Saugirdas.
Dalijasi sveikais patiekalais
Naujoje knygoje autorius žengia dar toliau – lengviau, bet ir sveikiau. Čia jis dalijasi patiekalais, kurie gimė per daugelį metų, klausantis dietologų, trenerių, sveikos gyvensenos ekspertų ir, žinoma, savo kūno.
„Pasakysiu paprastai – gaminti sveikiau patį privertė vėzdu į kaktą tvojusi teta „realybė“, kai nebetilpau į tris iš keturių švarkų. Bet ne tik skaičiukai ant svarstyklių svarbu, svarbu ir energija bei bendra kūnelio savijauta, o buvo laikas, kai jo baterija buvo tiek išsikrovusi, kad negelbėjo net keturi puodeliai kavos dar iki pietų. Teko kažką keisti.
Dietos – ne mano nervams ir kantrybei. Mažinti maisto kiekį ir badmiriauti? Dovanokit, bet per daug save myliu, tad buvo imtasi kiek sveikesnio, bet tokio pat skanaus kelio“, – pasakoja autorius.
Pats Saugirdas atskleidžia, kad jo asmeninis kelias į sveikesnį maistą buvo labai žmogiškas ir be jokių šventų pažadų:
„Esu beveik tikras, kad nėra nė vieno žmogaus, kuris bent kartą nebūtų ištaręs sau – „gal jau reikėtų susiimti“. Patikėkit, aš – su jumis. Aš ir pats tą frazę kartoju maždaug kas pusmetį. Mėgstu pavalgyti – maistas man yra vienas didžiausių gyvenimo malonumų. Bet su amžiumi atėjo ir supratimas, kad baigėsi tos dienos, kai gali valgyti viską be pasekmių. Taip prasidėjo aukso viduriuko paieškos, kad ir savęs baisiai neskriausčiau, ir gyvenimu mėgaučiausi. Taip į mano virtuvę atkeliavo žodis „sveikiau“, kuris su laiku virto veiksmu.“
Ne tik receptai
Naujojoje knygoje „Sveikiau gaminti gali visi“ Saugirdas dalijasi ne tik savo sukurtais ir atrastais receptais, bet ir sveikos gyvensenos profesionalų patarimais bei žinomų žmonių mėgstamais patiekalais.
Čia – ir dainininkės Džordanos Butkutės, menininkės ir knygų autorės Nomedos Marčėnaitės, sertifikuotos funkcinės mediacinos specialistės, „Well You“ ir „Inner“ prekės ženklų įkūrėjos Viktorijos Macijauskienės, Lietuvos krepšinio legendos Mindaugo Lukauskio, aktorės Gražinos Baikštytės, televizijos laidų ir renginių vedėjos Eglės Kernagytės-Damabrauskės, „Žemaituko“ Lino Vaitkevičiaus, atlikėjos Godos Alijevos, nuomonės formuotojų Indrės Burlinskaitės ir Liudo Vaisietos, verslininko Edgaro Eidėjaus, trenerių Tado Pociaus ir Linos Ramanauskaitės, dainininkų Gabrieliaus Vagelio ir Liepos Mondeikaitės, laidų vedėjų Gintarės Gurevičiūtės ir Gerdos Žemaitės bei kitų mylimų veidų receptai.
„Kiekvienas jų – labai asmeniškas. Kai kurie – iš vaikystės, kai kurie – iš gyvenimo etapų, kai reikėjo atrasti save iš naujo. Visi šie žmonės yra tie – kuriais aš žaviuosi. Ir visi su savo receptų ir geros savijautos paslaptimis. Esu labai laimingas, kad jie pasidalino savo patirtimi ir receptais knygoje“, – pasakoja Saugirdas.
Nors knygoje gausu sveikesnių patiekalų, autorius sako, kad čia skaitytojai neras nei moralų, nei kaltės jausmo:
„Aš nesu dietologas, šventasis ar sveikos gyvensenos guru. Aš žmogus, kuris mėgsta skanų maistą ir nori gerai jaustis. Ši knyga – apie tai, kaip rasti šiokį tokį balansą, kai nori ir torto gabalėlio, ir gerai jaustis. Leiskite sau tą torto gabalėlį – tik gal sveikesnį. Leiskite nors ir du! Kai išmoksti nebesmerkti savęs, atsiranda visai kitokia ramybė. Visi mėgstame skaniai pavalgyti, bet...“,- sako Saugirdas. Naująją knygą „Sveikiau gaminti gali visi“ galima rasti saugirdas.lt.
