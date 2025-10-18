Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džordanos Butkutės namuose – įspūdinga kolekcija: „Viską užima mano grožybės“

2025-10-18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-10-18 10:30

Į TV3 televizijos ekranus sugrįžusi atsinaujinusi laida „Gero vakaro šou“ toliau džiugina žiūrovus. Naujajame sezone laidos vedėju tapo visiems gerai žinomas magijos meistras, iliuzionistas Mantas Wizard. Pirmojoje laidoje apsilankė atlikėja Džordana Butkutė ir aktorė Violeta Mičiulienė pasidalijo savo drabužių ir batų kolekcijos ypatybėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šou vedėjui pasiteiravus, kokia yra Dž. Butkutės kasdienybė, dainininkė atviravo – didelę dalį laiko atima drabužinės tvarkymas.

„Mano drabužinė tokio dydžio, kad namie ėmiau daryti filialus. Man nebeužtenka vieno 45 kv. m kambario“, – tikino atlikėja.

Anot moters, jos vyras Eligijus stebisi, kad tai – vieno žmogaus sukauptas turtas.

„Vaikų neturime, deja, augintinių taip pat nėra, tad viską užima mano grožybės“, – sakė Dž. Butkutė.

Dainininkė pripažino, kad drabužių yra tiek daug, jog kartais galima net pasiklysti: „Būna, randu drabužius dar su etikete – praėjo ketveri metai, mados keičiasi, tai imu ir vėl nešioju“.

Silpnybė batams

Kalbėdamos apie meilę batams, Džordana Butkutė ir aktorė, režisierė Violeta Mičiulienė neslepė džiugesio. Dainininkė pasakojo, kad rengiant areninį turą ieškojo batų, o V. Mičiulienė koncerte pasirodė būtent su tokiais pačiais, kaip ir Dž. Butkutė.

„Genijai mąsto taip pat“, – juokavo M. Wizard.

Dainininkė atvira – jei batai labai patinka, dydis nesvarbus: „Aš ir į 38 dydį įlysčiau, nors nešioju 39“, – juokėsi atlikėja.

V. Mičiulienė prisipažino, kad savo spintoje suskaičiuoja 120 porų batų, o Dž. Butkutė žiūrovus nustebino dar didesniu skaičiumi.

„Manau, turiu virš 300 porų batų, bet tiksliai nepasakysiu, kiek“, – pasakojo dainininkė.

Daugiau stebinančių faktų apie Lietuvos šou verslo moteris išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

