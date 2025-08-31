Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Violetai Mičiulienei – netikėtumų kupina diena: iš Monako princo gavo dovaną

2025-08-31 16:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 16:07

Aktorei Violetai Mičiulienei šeštadienis pažėrė netikėtumų puokštę. Moteris savo neeiline patirtimi pasidalijo socialiniame tinkle.

Aktorei Violetai Mičiulienei šeštadienis pažėrė netikėtumų puokštę. Moteris savo neeiline patirtimi pasidalijo socialiniame tinkle.

1

Kaip teigė V. Mičiulienė, Kaune moteris pietavo netoli Monako princo ir galiausiai iš jo gavo apdovanojimą.

Netikėtumų kupina diena

Moteris su savo sekėjais pasidalijo neįtikėtina dienos istorija.

„Vakarykštė diena – staigmenų ir siurprizų puokštė. Ir tokia ilga ilga – kaip šimtmečiai, padovanojusi kalnus emocijų, netikėtų susitikimų, gražių žmonių ir debesį pirmų kartų.

Ar galima buvo nuspėti ryte, kad per pietus sėdėsiu netoli Monako princo, ir abu pietausim Pažaislio vienuolyne? (gal galima dabar taip sakyti – „tarp kitko vakar pietavau su Monako princu... “). Ir nesvarbu, kad kas jis toks aš sužinojau, tik kai jis pakilo nuo pietų stalo.

Kad rankose laikysiu princo dovanotą medalį su jo ir žmonos atvaizdu? (na ir kas, kad tą medalį jis, kaip padėką, padovanojo Pažaislio vienuolyno komandai!). 

Kad pirmą kartą valgysiu Michelin restorane (tarp kitko mano sriubos skanesnės jeigu ką! Žinoma gal tik man taip atrodo?). 

Kad sutiksiu seniai nematytus pažįstamus? Kad džiaugsiuosi draugės ašaromis, krentančiomis į marias nuo visuotinai didelio gražumo?

Kad savo draugei Eglei būsiu taip dėkinga už galimybę sudalyvauti vienuoliktą kartą Samylų kultūros centro organizuojamame renginy „Pėdos marių dugne“? 

Kad visa tai, kas įvyko per vieną dieną niekaip manyje dar nesibaigia... Dar vis tęsiasi emocijos bangos... Vis ritasi per širdį, kaip tos marių bangos“, – rašė V. Mičiulienė.

