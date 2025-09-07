Už dėvėtus drabužius lietuviai jau moka ir po kelis šimtus eurų: geriau nei nauji?

Dabar dėvėtų drabužių parduotuvėse lankosi daugelis – nuo moksleivių iki verslininkių, nuo ieškančių unikalių stiliaus detalių iki atsakingą vartojimą puoselėjančių žmonių.
Vis dėlto, jei dėvėtų drabužių populiarumas šiandien nebekelia klausimų, tai jų kainos – tikrai gali nustebinti.
Išaugus tokių prekių populiarumui neišvengiamai kilo ir jų kaina, o dėvėto drabužio pirkimas jau ne visuomet reiškia pinigų sutaupymą.
Taigi, kiek iš tiesų kainuoja apsipirkimas dėvėtų drabužių parduotuvėse?
Žmonės moka ne tik už drabužį
Turinio kūrėja, lėtos mados puoselėtoja ir atsakingo vartojimo skatintoja Augustė Barbora Budrienė pasakoja, pati besilankanti dėvėtų drabužių parduotuvėse ir jau penkis metus turi sėkmingai gyvuojančią parduotuvę, kurioje perpardavinėja dėvėtus garsių prekių ženklų gaminius.
Taip moteris savo skelbiamu turiniu skatina žmonės keisti savo įpročius tvaresniais, o „Instagrame“ jau yra subūrusi 33,9 tūkstančių bendraminčių auditoriją.
Ji neslepia, kad pastaraisiais metais dėvėtų drabužių kainos tikrai išaugo.
„Dėvėtų drabužių parduotuvėse kainos tikrai kyla. Be abejo, taip yra dėl infliacijos, bet man atrodo ir dėl to, kad skudurynai sulaukė didelio populiarumo.
Kai kurie, pavyzdžiui, jau taip pat atsirinkinėja, ieško ką turi geresnio ir patys bando parduoti už dideles kainas. Bet man atrodo, kad tai nėra labai logiška, nes jie užsiima didmenine prekyba. Tikrai ir pati rimtai apgalvočiau, ar pirkti skuduryne paltą už 300 eurų“, – pasakojo turinio kūrėja.
Ji pabrėžia, kad visai kitokia situacija yra su dėvėtų drabužių butikais, kur yra pardavinėjami kruopščiai atrinkti, išvalyti valykloje, išlyginti, gražiai nufotografuoti drabužiai. Anot jos, tokiu atveju yra visiškai natūralu mokėti didesnę kainą, nes mokama ne vien už drabužį.
„Žmonės tada moka ne tik už drabužį, bet ir už emociją, nes vis vien tam drabužiui sukuri kažkokią istoriją, kai perleidi iš savo rankų, įdedi savo asmenybės į jį kurdamas turinį. Tada jau galima prašyti didesnių pinigų“, – dalijosi A. B. Budrienė.
Moteris pasidalijo, kad jos įkurtame dėvėtų drabužių butike drabužių kainos gali siekti ir keletą šimtų eurų, priklausomai nuo būklės, prekinio ženklo ir kitų kriterijų.
„Jei tai yra dar šių laikų drabužis, tai sprendžiu pagal pradinę kainą. Jei naujo drabužio kaina yra jau tūkstančių kategorijoje, tai dažniausiai aš prašau maždaug 10 proc. tos kainos. Pavyzdžiui, neseniai turėjau „Giorgio Armani“ švarką, kuris originaliai kainavo apie 2,5 tūkstančio, aš jį pardaviau už 250 eurų.
Tačiau, jei tai yra drabužis, kuris kainavęs iki 500 eurų, tuomet žiūriu pagal būklę, pagal aktualumą. Jeigu tai yra kaip naujas ir labai aktualus daiktas, tai kartais prašau maždaug 40 proc. originalios kainos.
Pavyzdžiui, vakar radau „Acne Studios“, labai aktualius, nerealios spalvos, odinius batus, kurie originaliai kainavo apie 500–600 eurų, todėl aš juos planuoju parduoti už 200 eurų“, – pasakojo moteris.
Pasak lėtos mados puoselėtojos, šiek tiek sudėtingiau nustatyti vintažinių drabužių kainas, nes dažniausiai tokių prekinių ženklų nebebūna prekyboje ir neįmanoma patikrinti jų kainos. Todėl tokiems drabužiams A. B. Budrienė dažniausiai nustato kainas, neviršijančias 100 eurų.
Lietuvė neretai apsilanko ir užsienio dėvėtų drabužių parduotuvėse. Anot jos, kainos ten panašios kaip ir Lietuvoje. Brangiau gali tekti susimokėti nebent už kažką ypatingo, pavyzdžiui, „Prada“, „Gucci“ ar „Louis Vuitton“ prekinių ženklų gaminius.
Atsakingo vartojimo skatintoja neslepia, kad jos parduotuvėje kainos taip pat kilo.
„Taip, pas mane yra pakankamai brangu, tačiau palyginus su originaliomis prekių kainomis, mano kainos nėra didelės. Galiu pasidžiaugti, kad žmonės perka, jie mato tame vertę, jie palaiko mane ir tas yra labai smagu“, – dalijosi A. B. Budrienė.
Dėvėtus drabužius perka visi
A. B. Budrienė dalijosi, kad dėvėtų drabužių populiarumas pastaraisiais metais yra itin išaugęs, o tai jaučia ir savo įkurtame butike.
„Tikrai jaučiu, kad pirkėjų padaugėjo ir mano puslapis populiarėja. „Instagrame“ turiu labai įsitraukiančią auditoriją ir daug sugrįžtančių klienčių, bet taip pat ir naujų. Taip pat pirkėjų padaugėjo, kai atidariau fizinę savo studiją“, – dalijosi ji.
Anot turinio kūrėjos, dėvėtų drabužių parduotuvėse lankosi įvairūs žmonės, tiek moksleiviai, tiek studentai, tiek mamos su mažais vaikais.
„Iš pažiūros nepasitūrintys, iš pažiūros pasitūrintys žmonės, senjorai, tikrai visi nuo A iki Z.
Jau seniai nebėra taip, kad dėvėtų drabužių parduotuvės yra tik nepasiturintiems. Jos yra visiems – perpardavinėtojams, ir tiems, kurie savo drabužinę ir pigiau, ir tvariau nori atsinaujinti“, – pabrėžė A. B. Budrienė.
Nepaisant to, jos įkurtoje parduotuvėje daugiausiai apsipirkinėja moterys, tačiau ne šiaip sau – taip yra, nes tvarios mados šalininkė daugiausiai ir užsiima moteriškų drabužių pardavimu.
„Dažniausios mano pirkėjos, manau, yra 30–50 metų moterys. Tikrai ne paauglės, nes pas mane kainos nėra žemos ir natūralu, kad ne visos gali įpirkti.
Dažniausiai tai yra dirbančios ar savo verslus turinčios moterys. Bet taip pat turiu ir labai turtingų klienčių, kurios gyvena gerai ir supranta daiktų vertę. Tokios klientės tikra nebijo už „Hermes“ šalikėlį sumokėti kelis šimtus eurų“, – pasakojo moteris.
Ji neslepia, kad labiausiai perkami yra būtent moteriški drabužiai, tačiau taip pat klientės įsigyja ir aksesuarus. A. B. Budrienė neslepia, kad sunkiausia yra parduoti avalynę, nes pirkėjos bijo, kad gali netikti dydis.
„Sunkiausia parduoti yra avalynę, nes drabužius dar galima kažkaip prisitaikyti, pamažinti, bet avalynė, kai netinka, tai netinka ir nieko nebepadarysi.
Jau gana ilgą laiką buvau savo pasakiusi, kad viskas, išsiparduodu batus ir daugiau jokių batų nebepirksiu, bet paskutiniu metu radau labai daug gerų batų ir vis dar tikiu, kad atsiras jų pirkėjai“, – dalijosi tvarios mados puoselėtoja.
A. B. Budrienė taip pat pasidalijo, kad dažniausiai pirkėjos įsigyja po 1 daiktą už vidutiniškai 50–60 eurų.
Populiarėja apsipirkimas internetu
Itin išpopuliarėjusioje dėvėtų ir vintažinių drabužių internetinėje parduotuvėje „Think2“ prekių galima įsigyti už įvairias kainas. Šios parduotuvės moterų skyriuje kainos prasideda nuo 1,5 euro bei gali siekti ir keletą šimtų eurų.
Pavyzdžiui, paprastą moterišką palaidinę galima įsigyti už 3,5–69 eurus, o kelnių kainos siekia 7,5–195 eurų.
Taip pat čia galima įsigyti ir avalynės, aksesuarų bei rankinių. Pigiausios batų poros kaina siekia 7,5 euro, o brangiausios – 189 eurus. Tuo metu aksesuarų kainos svyruoja tarp 1,5 ir 165 eurų, o rankinių – nuo 3,5 iki 75 eurų.
Tai reiškia, kad norint įsigyti palaidinę, kelnes, batus, aksesuarą ir rankinę, šioje parduotuvėje tektų išleisti nuo maždaug 24 iki beveik 700 eurų.
Prekių vyrams kainos taip pat panašios – prasideda nuo 1,5 euro ir siekia 165 eurus.
Pavyzdžiui, palaidinių kainos svyruoja nuo 4,5 iki 37 eurų, o kelnių nuo 7,5 iki 49 eurų.
Tuo metu pora batų gali atsieti tarp 8,5 ir 95 eurų, o aksesuarai tarp 1,5 ir 32,5 euro.
Tai reiškia, kad norint įsigyti palaidinę, kelnes batus ir aksesuarą vyrui, šioje parduotuvėje tektų išleisti nuo 22 iki 214 eurų.
Siūlo įvairias nuolaidas
Viena populiariausių dėvėtų drabužių parduotuvių Lietuvoje yra „Humana“. Šios parduotuvės veikia savaitiniais ciklais. T. y. kai yra gaunamos naujos prekės, keletą savaičių nuosekliai mažinamos jų kainos iki tol, kol jos vėl pakeičiamos naujomis.
Pavyzdžiui, penkių savaičių ciklo parduotuvės yra įsikūrusios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos ir Panevėžio miestuose. Tuo metu trumpesnio – dviejų savaičių ciklo parduotuves, galima rasti mažesniuose Lietuvos miestuose bei Naujojoje Vilnioje.
Pavyzdžiui, šią savaitę mažesniuose Lietuvos miestuose ir Naujojoje Vilnioje pirkėjams buvo pateiktas naujas asortimentas, todėl drabužių kainos prasidėjo nuo 6 eurų, o avalynės nuo 7 eurų.
Antradienį visų prekių kaina buvo sumažinta iki 5 eurų. Tokios pat kainos bus ir trečiadienį.
Ketvirtadienį ir penktadienį prekių kainos sieks 4 eurus, o šeštadienį bei sekmadienį – 3 eurus.
Taip nuosekliai kainos bus mažinamos iki tol, kol kitą savaitę pasieks ir 0,5 euro, o galiausiai dar kitą savaitę prekės ir vėl bus keičiamos naujomis.
Tuo metu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos ir Panevėžio parduotuvėse šią prekių kainos yra skirtingos ir nustatytos kiekvienam drabužiui individualiai, tačiau joms suteikiamos papildomos nuolaidos vadinamos „Laimingais pusvalandžiais“.
T. y. kiekvieną dieną, pusvalandį visoms prekės suteikiama tam tikro dydžio nuolaida. Pavyzdžiui, pirmadienį 10 proc. nuolaida, o antradienį ir trečiadienį – 30 proc. nuolaida.
Likusias savaitės dienas „Laimingo pusvalandžio“ metu prekėms bus taikoma 50 proc. nuolaida.
