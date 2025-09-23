Čeho žmona sureagavo į kritiką po nesėkmės pasaulio čempionate: „Faktas tas, kad neįmanoma mesti, jei tavo batai visiškai neturi sukibimo“

Vienas iš disko metimo rungties favoritų neprisitaikė prie lietingų oro sąlygų ir užėmė vos 8-ą vietą (63,07 m). Šį pasirodymą K. Čehas pavadino blogiausiu karjeroje.
K. Čehas po nesėkmės pabrėžė, kad neturėjo šlapiam sektoriui tinkamų batų. Jis pastebėjo, kad į prizininkų trejetą pateko tik tie, kas turėjo „Nike“ batelius.
Panašiai po finalo kalbėjo ir K. Čeho žmona – Estijos kūjo metikė Anna Maria Čeh. Ji pateikė emocingą atsaką kritikams.
„Pasaulio čempionatas: 8-oji vieta. Noriu pasidalinti keliais faktais. Kristjanas yra geriausios formos per visą savo karjerą. Pasiruošimo stovykla buvo geresnė, nei galėjome įsivaizduoti. Kvalifikacija buvo lengva.
Galite kaltinti ką tik norite, bet faktas tas, kad neįmanoma mesti, jei tavo batai visiškai neturi sukibimo su sektoriaus paviršiumi. Tie, kas turėjo vienintelius batus, garantavusius sukibimą, užėmė vietas tarp 3 geriausiųjų. Nesiginčiju – visi turėjo vienodas sąlygas – bet ne visi turėjo vienodus batus.
Tai sakydama jokiu būdu nenoriu sumenkinti rezultatų ar metikų – pagarba jiems. Jie sugebėjo išnaudoti labai sudėtingas sąlygas ir iškovoti medalį
Žiūrėti, kaip visi kiti griūva ir slysta, buvo baisu. Jūs visi esate čempionai, nes vis tiek varžėtės ir rizikavote rimtai susižeisti.
Išbandėme tris skirtingas batų versijas, ir nė viena neveikė.Negaliu kaltinti Kristjano, kad jis priminė tik savo šešėlį – jis tiesiog per daug bijojo griūti. Kas mano kitaip – pabandykite pabėgioti ledu avėdami batus be sukibimo.
Judame toliau, mokomės ir prisitaikome.
P. S. Danieli – tu esi disko karalius. Nerealus pasirodymas“, – rašė A. M. Čeh.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!