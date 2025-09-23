Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos beisbolo rinktinė Europos čempionate pralaimėjo graikams ir baigė debiutinį pasirodymą be pergalių

2025-09-23 22:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 22:37

Pirmą kartą istorijoje į Europos beisbolo čempionato finalinį etapą patekusi Lietuvos vyrų rinktinė debiutinį pasirodymą baigė be pergalių.

Lietuvos beisbolo asociacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Pirmą kartą istorijoje į Europos beisbolo čempionato finalinį etapą patekusi Lietuvos vyrų rinktinė debiutinį pasirodymą baigė be pergalių.

REKLAMA
0

Grupėje visus 3 mačus pralaimėję lietuviai dėl išlikimo kovojo su graikais. Serija buvo žaidžiama iki 2 pergalių, įskaitant tarpusavio rungtynių rezultatą grupės etape, kur lietuviai 3:4 nusileido graikams.

Antradienį mūsiškiai jau neturėjo kur trauktis, bet vėl nusileido graikams – 5:13. Mūsiškiai seriją pralaimėjo rezultatu 0-2 ir iškrito iš čempionato.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai per pirmus 2 kėlinukus paleido graikus į priekį (0:6). Vėliau didesnės intrigos lietuviai nebesukūrė.

Lietuvos rinktinei po tašką pelnė Dovydas Neverauskas, Vilius Paikovas, Edvardas Matusevičius, Andrius Stravinskas ir Adomas Jonas Aleksandravičius. Metiko pozicijoje jėgas išbandė Eimantas Žičkus, E. Matusevičius, D. Neverauskas, Lukas Morkūnas ir Justinas Račkauskas. Taškų Lietuva nepraleido tik tada, kai metimus atlikinėjo E. Matusevičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų