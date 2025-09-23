Lietuvos beisbolo rinktinė Europos čempionate pralaimėjo graikams ir baigė debiutinį pasirodymą be pergalių

Grupėje visus 3 mačus pralaimėję lietuviai dėl išlikimo kovojo su graikais. Serija buvo žaidžiama iki 2 pergalių, įskaitant tarpusavio rungtynių rezultatą grupės etape, kur lietuviai 3:4 nusileido graikams.
Antradienį mūsiškiai jau neturėjo kur trauktis, bet vėl nusileido graikams – 5:13. Mūsiškiai seriją pralaimėjo rezultatu 0-2 ir iškrito iš čempionato.
Lietuviai per pirmus 2 kėlinukus paleido graikus į priekį (0:6). Vėliau didesnės intrigos lietuviai nebesukūrė.
Lietuvos rinktinei po tašką pelnė Dovydas Neverauskas, Vilius Paikovas, Edvardas Matusevičius, Andrius Stravinskas ir Adomas Jonas Aleksandravičius. Metiko pozicijoje jėgas išbandė Eimantas Žičkus, E. Matusevičius, D. Neverauskas, Lukas Morkūnas ir Justinas Račkauskas. Taškų Lietuva nepraleido tik tada, kai metimus atlikinėjo E. Matusevičius.
