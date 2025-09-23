Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulės 1“ žvaigždės Leclercas ir Sainzas po audros Italijoje išnuomotu mikroautobusu keliavo į Monaką

2025-09-23 22:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 22:16

Po Baku vykusių Azerbaidžano GP lenktynių dviem pilotams – monakiečiui Charlesui Leclercui („Ferrari“) ir ispanui Carlosui Sainzui („Williams“) – kilo netikėtų problemų keliaujant į Monaką.

Charlesas Leclercas ir Carlosas Sainzas | „Stop“ kadras

Po Baku vykusių Azerbaidžano GP lenktynių dviem pilotams – monakiečiui Charlesui Leclercui („Ferrari“) ir ispanui Carlosui Sainzui („Williams“) – kilo netikėtų problemų keliaujant į Monaką.

REKLAMA
0

Dėl audros skrydis į Baku į Nicą (Prancūzija) buvo nukreiptas į Italiją. Sportininkai atsidūrė viduryje Italijos ir išsinuomojo mikroautobusą, kuriuo ir keliavo į Monaką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po to tokio sunkaus savaitgalio Baku maniau, kad blogiau būti jau negali...“, – sakė Ch. Leclercas.

REKLAMA
REKLAMA

Tada monakietis atsuko kamerą į C. Sainzą ir šis pareiškė: „Mes vairuojame mikroautobusą!“.

Pilotai vėliau paaiškino susiklosčiusią situaciją ir dar pajuokavo, kad kelionė turėtų trukti 2 valandas, bet jie „nulėks per pusantros“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų