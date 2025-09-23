„Formulės 1“ žvaigždės Leclercas ir Sainzas po audros Italijoje išnuomotu mikroautobusu keliavo į Monaką

Dėl audros skrydis į Baku į Nicą (Prancūzija) buvo nukreiptas į Italiją. Sportininkai atsidūrė viduryje Italijos ir išsinuomojo mikroautobusą, kuriuo ir keliavo į Monaką.
„Po to tokio sunkaus savaitgalio Baku maniau, kad blogiau būti jau negali...“, – sakė Ch. Leclercas.
Tada monakietis atsuko kamerą į C. Sainzą ir šis pareiškė: „Mes vairuojame mikroautobusą!“.
Pilotai vėliau paaiškino susiklosčiusią situaciją ir dar pajuokavo, kad kelionė turėtų trukti 2 valandas, bet jie „nulėks per pusantros“.
