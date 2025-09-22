Verstappenas mažina atsilikimą ir išlieka grėsme „McLaren“ komandai: „Red Bull“ greitis niekur nedingo

M. Verstappenas per 2 etapus ženkliai sumažino atsilikimą iki australo Oscaro Piastri. Tiesa, juos vis dar skiria 69 taškai – net idealiu atveju reikėtų bent 3 etapų, norint panaikinti tokį deficitą.
„Tikimės, kad mums pavyks pagerinti formą ir grįžti į kovą dėl pergalių. Pažiūrėsime, kuo viskas baigsis. Maxas tikrai dar neiškrito iš kovos dėl pasaulio čempiono titulo. Mes tai žinojome jau anksčiau, o šiandien tuo dar kartą įsitikinome“, – sakė „McLaren“ vadovas Andrea Stella.
Panašiai kalbėjo ir britas Lando Norrisas („McLaren“), kurio persvara prieš M. Verstappeną sumenko iki 44 tšk.
„Aš Azerbaidžane sunkiai galėjau palaikyti net Tsunodos tempą. Trasoje buvo tokių vietų, kuriose „Red Bull“ buvo neįtikėtinai greiti, o mūsų bolidas šį kartą buvo sunkiai vairuojamas. Pasitikėjimo savimi šis savaitgalis tikrai nepridėjo.
Nėra taip, kad „Red Bull“ bolidas dažnai būtų lėtas, todėl žmonėms reikėtų nustoti kalbėti apie kažkokį jų nuosmukį ir stebėtis, kai jie važiuoja greitai. Maxas pergales skynė nuo pat sezono pradžios. Visus metus „Red Bull“ važiuoja greitai, į Italiją jie atsivežė tam tikrų atnaujinimų ir panašu, kad tai suveikė. „Red Bull“ yra neįtikėtinai stipri komanda, turinti vieną geriausių visų laikų pilotų. Aš net neabejoju, kad „Red Bull“ apsunkins mūsų gyvenimą veikiausiai iki pat sezono pabaigos“, – sakė L. Norrisas.
Iki sezono pabaigos dar liko 7 etapai. Net trijuose iš jų pilotai turės galimybę uždirbti daugiau taškų, nes ten vyks ir sprinto lenktynės.
18-ojo sezono etapo – Singapūro GP – lenktynės numatytos spalio 5 d.
