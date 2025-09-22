Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulės 1“ lenktynininkai nesulaikė juoko Azerbaidžano himno metu – dėmesį patraukė berniuko pasirodymas

2025-09-22 21:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 21:11

Prieš „Formulės 1“ lenktynes yra įprasta sugiedoti tos šalies, kurioje vyksta etapas, himną. Ne išimtis buvo ir sekmadienį Baku (Azerbaidžanas) vykusios lenktynės. Visgi, sirgaliai greitai pastebėjo neįprastą pilotų elgesį himno metu.

Pilotų reakcijos | „Stop“ kadras

Prieš „Formulės 1“ lenktynes yra įprasta sugiedoti tos šalies, kurioje vyksta etapas, himną. Ne išimtis buvo ir sekmadienį Baku (Azerbaidžanas) vykusios lenktynės. Visgi, sirgaliai greitai pastebėjo neįprastą pilotų elgesį himno metu.

REKLAMA
0

Lando Norrisas, Kimi Antonelli, Carlosas Sainzas ir George‘as Russellas himno metu prapliupo juokais. Tik po kiek laiko socialiniuose tinkluose pasirodė tokį pilotų elgesį paaiškinantis vaizdo įrašas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirodo, prie L. Norriso stovėjęs vietinis berniukas iš visos širdies giedojo Azerbaidžano himną ir rėkė taip garsiai, kad tiek „McLaren“ pilotas, tiek šalia stovėję lenktynininkai negalėjo sulaikyti juoko.

REKLAMA
REKLAMA

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų