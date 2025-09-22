„Formulės 1“ lenktynininkai nesulaikė juoko Azerbaidžano himno metu – dėmesį patraukė berniuko pasirodymas

Lando Norrisas, Kimi Antonelli, Carlosas Sainzas ir George‘as Russellas himno metu prapliupo juokais. Tik po kiek laiko socialiniuose tinkluose pasirodė tokį pilotų elgesį paaiškinantis vaizdo įrašas.
Pasirodo, prie L. Norriso stovėjęs vietinis berniukas iš visos širdies giedojo Azerbaidžano himną ir rėkė taip garsiai, kad tiek „McLaren“ pilotas, tiek šalia stovėję lenktynininkai negalėjo sulaikyti juoko.
also for everyone wondering why most drivers were laughing during the anthem... its bc lando's grid kid was belting his lungs out😂🤣😂 pic.twitter.com/mJ8Sf591ec— em⁴🧡 (@luv4LN) September 21, 2025
