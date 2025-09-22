Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė iškovojo sidabrą pasaulio taurės varžybose Kinijoje

2025-09-22 16:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 16:50

Kinijos mieste Čengdu vykusiose Pasaulio taurės standartinių šokių varžybose Lietuvos sportininkai Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė (Panevėžio „Rumba" ir Kauno „Sūkurys") pasiekė įspūdingą rezultatą – pelnė sidabro medalius.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kinijos mieste Čengdu vykusiose Pasaulio taurės standartinių šokių varžybose Lietuvos sportininkai Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė (Panevėžio „Rumba“ ir Kauno „Sūkurys“) pasiekė įspūdingą rezultatą – pelnė sidabro medalius.

Mūsų sportininkai visuose penkiuose šokiuose buvo įvertinti antrosiomis vietomis, nusileisdami tik varžybų nugalėtojams Andrea Roccattti ir Julia Mozdyniewicz iš Italijos, kurie iškovojo pirmąsias vietas visuose šokiuose. Trečioji vieta atiteko Izraelio porai Vladislavui Kozhevnikovui ir Eleonorai Metelitsai.

Iš viso varžybose dalyvavo 23 duetai iš įvairių pasaulio šalių, pagal taisykles kiekvienai šaliai galėjo atstovauti tik viena pora. Šokėjus vertino teisėjai iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Kinijos, Italijos, Čekijos, Ispanijos, Belgijos ir vienas neutralaus vertintojo statusą turintis teisėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

