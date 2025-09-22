Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė iškovojo sidabrą pasaulio taurės varžybose Kinijoje

Mūsų sportininkai visuose penkiuose šokiuose buvo įvertinti antrosiomis vietomis, nusileisdami tik varžybų nugalėtojams Andrea Roccattti ir Julia Mozdyniewicz iš Italijos, kurie iškovojo pirmąsias vietas visuose šokiuose. Trečioji vieta atiteko Izraelio porai Vladislavui Kozhevnikovui ir Eleonorai Metelitsai.
Iš viso varžybose dalyvavo 23 duetai iš įvairių pasaulio šalių, pagal taisykles kiekvienai šaliai galėjo atstovauti tik viena pora. Šokėjus vertino teisėjai iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Kinijos, Italijos, Čekijos, Ispanijos, Belgijos ir vienas neutralaus vertintojo statusą turintis teisėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!