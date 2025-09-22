Verstappeno triumfas ir čempionato lyderių nesėkmė: Baku lenktynėse „McLaren“ turėjo nuryti karčią piliulę

Sekmadienis tapo visiška priešingybe šeštadieniui – ypač čempionato lyderei „McLaren“ komandai. Jos pilotas Oscaras Piastri sudaužė bolidą jau pirmame rate, Lando Norrisas finišavo tik septintas, o tai reiškia, kad ilgai laukta šventė dėl konstruktorių taurės liko atidėta.
Čempionato lyderio košmaras pirmajame rate
Didžiausia lenktynių drama įvyko pačioje jų pradžioje. Po prasto starto iš rikiuotės vidurio, čempionato lyderis O. Piastri, bandydamas atkovoti pozicijas, penktame posūkyje nesuvaldė bolido ir rėžėsi į sieną.
Tai buvo vienintelis kartas, kai į trasą turėjo išvažiuoti saugos automobilis. Po lenktynių atnaujinimo važiavimas tapo stebėtinai ramus, o strategija – konservatyvi.
Startavęs iš pirmosios pozicijos, M. Verstappenas, kaip ir prieš dvi savaites Monzoje, buvo nepavėjamas. Po truputį didindamas atotrūkį, olandas finišavo turėdamas saugią 14,6 sekundės persvarą ir nė akimirkai neleido suabejoti savo pranašumu.
„Mercedes“ greitis ir „Williams“ atgimimas
Antrąją vietą iškovojo George'as Russellas. Nors „Mercedes“ pilotas turėjo greičio mesti iššūkį lyderiui, jis per ilgai užtruko, kol iš penktos starto pozicijos prasibrovė į priekį.
Dvikovą su Carlosu Sainzu jis laimėjo taktikos dėka – atlikęs vėlesnį sustojimą („overcut“) ir padedamas žaibiško mechanikų darbo.
Vis dėlto, trečioji C. Sainzo vieta – tai pirmasis „Williams“ komandos podiumas šį sezoną ir didžiulis pasiekimas ispanui, sugebėjusiam atlaikyti kito „Mercedes“ piloto, Kimi Antonelli, spaudimą.
„McLaren“ teks palaukti
L. Norrisas po lenktynių pripažino, kad tiesiog įstrigo už varžovų ir dėl mažo maksimalaus greičio tiesiosiose neturėjo jokių šansų lenkti.
Nors jam pavyko finišuoti aukščiau už abu „Ferrari“ pilotus (Lewisas Hamiltonas – aštuntas, Charlesas Leclercas – devintas), to neužteko, kad „McLaren“ surinktų 9 taškais daugiau už „Scuderia“ ir jau Baku užsitikrintų titulą. Kova dėl čempionų vardo persikelia į Singapūrą.
