TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Lemtinga akimirka: ar Oliveris Bearmanas sugebės išvengti lenktynių diskvalifikacijos?

2025-09-20 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 11:03

Nors jaunasis „Haas“ talentas Oliveris Bearmanas penktadienį vykusiose treniruotėse Baku blykstelėjo puikiu greičiu, virš jo galvos pakibo Damoklo kardas.

Oliveris Bearmanas (nuotr. komandos archyvo)

Nors jaunasis „Haas" talentas Oliveris Bearmanas penktadienį vykusiose treniruotėse Baku blykstelėjo puikiu greičiu, virš jo galvos pakibo Damoklo kardas.

0

Po kontroversiškos baudos Monzos etape britas savo sąskaitoje turi jau 10 baudos taškų ir jį nuo automatinės diskvalifikacijos vienerioms lenktynėms skiria vos du taškai. 

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Lemtingais tapo du baudos taškai, gauti už susidūrimą su Carlosu Sainzu Italijos GP, kuriuos daugelis ekspertų įvertino kaip per griežtus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats O. Bearmanas pripažįsta, kad situacija verčia jį keisti vairavimo stilių: „Tai sukasi mintyse. Per artimiausias ketverias lenktynes privalau būti atsargus. Jei vėl pasikartotų tokia situacija kaip su Sainzu, aš tiesiog atsitraukčiau.“

Ironiška, kad būtent Baku yra viena sėkmingiausių trasų jaunajam pilotui – būtent čia pernai jis pelnė savo pirmuosius taškus, kai pavadavo taip pat dėl baudos taškų diskvalifikuotą Keviną Magnusseną.

Tačiau miesto trasa, kurioje kontaktai su siena yra kasdienybė, tampa tikra tobula audra pilotui, priverstam vengti bet kokios rizikos.

Kas vyksta užkulisiuose?

Jei O. Bearmanas visgi neišvengtų lemtingų baudos taškų, „Haas“ jau turi paruošę pamainą. Tai – ne pilotas iš „Ferrari“ akademijos, o komandos partnerių „Toyota“ palaikomas japonas Ryo Hirakawa.

31-erių lenktynininkas jau dalyvavo F-1 treniruotėse ir reguliariai testuoja pernykštį „Haas“ bolidą.

