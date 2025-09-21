Baku sensacijos paslaptis: kaip „Williams“ strategija pažemino „Ferrari“ ir „McLaren“

Dabar komandos vadovas Jamesas Vowlesas atskleidė, kad tai nebuvo akla sėkmė chaose, o genialiai apskaičiuota padangų strategija, kurią „Ferrari“ ir „McLaren“ visiškai pražiopsojo.
Esant vėsioms ir permainingoms sąlygoms, dauguma komandų aklai laikėsi įprastos logikos – minkščiausios padangos yra greičiausios. Tačiau „Williams“ mąstė kitaip. „Geriausia padanga šiandien buvo nauja vidutinio minkštumo. Antra pagal gerumą – naudota vidutinio minkštumo. Ir tik trečioje vietoje buvo nauja minkštoji“, – atskleidė J. Vowlesas.
Būtent ši įžvalga ir drąsus sprendimas išvažiuoti į trasą pačioje Q3 pradžioje leido C. Sainzui užfiksuoti savo greičiausią ratą dar prieš prasidedant avarijų virtinei.
Tuo tarpu favoritai atsidūrė savo pačių strategijos spąstuose. „Ferrari“ pilotas Charlesas Leclercas pripažino, kad vidutinio minkštumo ant jo bolido veikė nenuspėjamai. Sukibimas tai atsirasdavo, tai dingdavo.
„McLaren“ situacija buvo dar prastesnė. Jie per treniruotes išvis nebandė vidutinio minkštumo padangų, todėl kvalifikacijoje tiesiog neturėjo duomenų, kaip jos veikia. Dėl to jie buvo priversti viską statyti ant minkštųjų padangų, o nuolatinės raudonos vėliavos sugriovė jų planus.
Pasak J. Vowleso, prie avarijų gausos prisidėjo ne tik pilotų klaidos, bet ir ekstremalios sąlygos. „Trasa ir aplinkybės šiandien buvo negailestingos. Staigūs ir gūsingi vėjo pokyčiai skirtinguose posūkiuose visiškai keitė bolidų balansą.“
Anot jo, būtent netikėtas vėjo gūsis iš galo prisidėjo prie Oscaro Piastri avarijos 15-ame posūkyje.
Laukia nenuspėjamos lenktynės?
Chaotiška kvalifikacija sukūrė didžiulę intrigą sekmadienio lenktynėms. Kadangi komandos beveik neturėjo progos išbandyti skirtingų padangų ilgesnėje distancijoje, niekas tiksliai nežino, kokia bus optimali strategija.
„McLaren“ tikisi, kad lenktynių tempas leis jiems prasibrauti į priekį, tačiau C. Sainzas nusiteikęs kovingai: „Podiumas turi būti mūsų tikslas. Ginsiu šią poziciją viskuo, ką turiu.“
