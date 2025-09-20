Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Lewiso Hamiltono transformacija: kodėl sėkmingiausias „Formulės 1" pilotas pardavė visus savo superautomobilius?

2025-09-20 09:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 09:02

Lewisas Hamiltonas, kurio garažas Monake priminė automobilių entuziasto svajonių muziejų, daugiau nebeturi nė vieno asmeninio automobilio.

Lewisas Hamiltonas (nuotr. gamintojo)

Lewisas Hamiltonas, kurio garažas Monake priminė automobilių entuziasto svajonių muziejų, daugiau nebeturi nė vieno asmeninio automobilio.

1

Šokiruojančią naujieną septyniskart pasaulio čempionas atskleidė Azerbaidžano GP savaitgalio metu. 

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Garažas, vertas muziejaus

Norint suprasti šio sprendimo mastą, reikia prisiminti, ko L. Hamiltonas atsisakė. Jo kolekcijoje buvo tokie perlai kaip violetinis „Pagani Zonda“, vėliau už 11 mln. dolerių parduotas ir naujojo savininko sudaužytas. 

Legendinis „McLaren F1“, aukcione įvertintas daugiau nei 15 mln. dolerių, ir „McLaren P1“. Prie jų rikiavosi klasikiniai amerikietiški „Shelby Cobra“ ir „Mustang GT500“ bei visa flotilė „Mercedes-AMG“ modelių, įskaitant du „AMG One“ hiperautomobilius.

Pagrindinė tokio radikalaus apsisprendimo priežastis, kaip ir jo bičiulio Sebastiano Vettelio atveju, noras sumažinti savo asmeninį CO2 pėdsaką.

L. Hamiltonas pabrėžia, kad jo interesai pasikeitė. Siekdamas įrodyti savo požiūrio rimtumą, jis ne tik pardavė visus gatvės automobilius, bet ir savo 2013-ųjų „Mercedes“ F-1 bolidą bei dar 2019-aisiais atsisakė asmeninio lėktuvo.

Padarė vieną išimtį

Ironiška, kad šis sprendimas sutapo su L. Hamiltono perėjimu į „Ferrari“. Tačiau britas teigia, kad aistra „Ferrari“ komandai niekur nedingo, tik pasikeitė požiūris į daiktus.

Vis dėlto, paklaustas, ar dar kada nors pirktų automobilį, L. Hamiltonas su šypsena atsakė: „Dabar labiau domiuosi menu. Bet jei dar kada nors pirkčiau automobilį, tai būtų „Ferrari F40“. Juk tai – taip pat meno kūrinys.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

